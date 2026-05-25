۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

۸۰ هزار نفر از کشاورزان سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند

زاهدان- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سیستان‌وبلوچستان گفت: ۸۰ هزار نفر از عشایر روستاییان و کشاورزان این استان تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد اولیایی عصر دوشنبه به خبرنگاران با اشاره به تحقق پوشش بیمه‌ای برای ۸۰ هزار نفر از جمعیت هدف استان، اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، نرخ بهره‌مندی روستاییان و عشایر از خدمات این صندوق طی ۴ سال اخیر با جهشی خیره‌کننده، ۴۷.۵ درصد رشد داشته است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سیستان‌وبلوچستان با تبیین جایگاه راهبردی استان در سطح کشور، اظهار کرد: سیستان‌وبلوچستان به دلیل دارا بودن دومین جامعه هدف بزرگ بیمه‌ای در ایران، نقشی تعیین‌کننده در شاخص‌های کشوری دارد و دستیابی به آمار ۸۰ هزار بیمه‌شده فعال، نتیجه برنامه‌ریزی هدفمندی است که منجر به کسب رتبه دوم کشوری در سال گذشته و جایگاه سوم در سال جاری شده است.

وی با بیان اینکه این موفقیت‌ها بسترساز رسیدن به هدف نهایی یعنی پوشش ۷۴۰ هزار نفری واجدان شرایط است، تأکید کرد: تداوم این مسیر، نیازمند استمرار رویکردهای جهادی و حضور میدانی در دورترین نقاط روستایی استان است.

اولیایی با تصریح اینکه بیمه اجتماعی پایدارترین راهکار برای تضمین کرامت انسانی و رفع فقر مطلق در کانون‌های تولیدی است، افزود: برای رسیدن به قله‌های جدید در پوشش بیمه‌ای، تمرکز بر ظرفیت ۳ هزار دهیار استان به عنوان حلقه وصل حاکمیت و مردم در اولویت قرار دارد؛ چرا که ورود عملیاتی این شبکه مویرگی در کنار ۶۰ کارگزاری فعال، می‌تواند سیستان‌وبلوچستان را به رتبه نخست کشور برساند.

وی گفت: در این میان، پیوند میان «تولید، مهارت و بیمه» از طریق تعاونی‌های موفق روستایی، کارآمدترین الگو برای تسریع در توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف محسوب می‌شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان با تأکید بر اینکه خدمت در این حوزه وظیفه‌ای فراتر از ادای تکالیف اداری و نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها و اجرای طرح متناسب‌سازی، این صندوق اکنون به عنوان یک پشتوانه محکم برای امنیت‌خاطر تولیدکنندگان خرد عمل می‌کند و افق پیش‌روی ما این است که هیچ خانوار روستایی و عشایری در سیستان‌وبلوچستان دغدغه معاش در دوران بازنشستگی را نداشته باشد.

