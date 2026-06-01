برداشت بیش از ۷ هزار تن زردآلو از باغات تفتان

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله کُردی اظهار کرد: سطح زیرکشت زردآلو در شهرستان تفتان ۶۸۰ هکتار است که از این میزان، ۶۲۰ هکتار به مرحله باروری رسیده و ۶۰ هکتار نیز غیربارور است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان با اشاره به تمرکز عمده باغات این محصول در بخش مرکزی و دهستان تفتان جنوبی، افزود: فصل برداشت زردآلو در این شهرستان از دهه نخست خردادماه آغاز و تا پایان نیمه نخست تیرماه ادامه دارد.

وی با تاکید بر جایگاه استراتژیک این میوه در اقتصاد کشاورزی منطقه، ارقام تولیدی را شامل تهرانی، شاهرودی، قیسی، محلی، شکره‌پاره و مشهدی عنوان کرد و گفت: تنوع ارقام کشت‌شده نشان‌دهنده ظرفیت‌های اقلیمی کم‌نظیر این منطقه برای توسعه باغات است.

کُردی خاطرنشان کرد: مدیریت اصولی باغات، شامل تغذیه صحیح، کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها، مبارزه با علف‌های هرز، آبیاری بهینه و هرس فنی از جمله راهکارهای کلیدی است که در صورت رعایت از سوی بهره‌برداران، منجر به افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تفتان، تصریح کرد: احداث واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای این شهرستان است که علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و افزایش درآمد باغداران ایفا خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان با اشاره به منابع آبی غنی این منطقه شامل ۲۲۰ رشته قنات، ۵۰ چشمه و ۴۰۰ حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق، بیان داشت: این شهرستان ظرفیت بسیار بالایی برای ارتقای تولیدات باغی دارد.