  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

کشف بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

کشف بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در دشتیاری

دشتیاری- فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۲۲ تن گاز مایع قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۱۶میلیارد ریال در شهرستان دشتیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو مقدار ۲۲ تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۱۶میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6845516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها