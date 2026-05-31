  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا در محورهای مواصلاتی سیستان وبلوچستان

جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا در محورهای مواصلاتی سیستان وبلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان، از جابجایی یک میلیون و ۱۹۳ هزارو ۹۷۹ تن کالا در شبکه جاده‌ای استان طی دو ماه نخست سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در ارائه گزارش عملکرد دو ماهه سال ۱۴۰۵ استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مجموع میزان کالای جابجا شده در محورهای مواصلاتی این استان، بالغ بر یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۹۷۹ تن بوده است که این حجم از کالا در قالب ۷۹,۷۱۸ سفر باری در سطح استان جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از مجموع کالای جابجا شده در این بازه زمانی، میزان ۹۳۴,۳۹۷ تن مربوط به جابجایی‌های درون‌استانی و ۲۵۹,۵۸۲ تن مربوط به سفرهای برون‌استانی بوده است.

مبارکی عمده کالاهای جابجا شده را سیمان ، فرآورده های نفتی و آرد عنوان کرد و اظهار داشت : ۸۷ شرکت و بیش از ۱۱۰۰۰ راننده و ناوگان کار جابجایی بار استان را برعهده دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تأکید کرد که این اداره‌کل با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، مدیریت هوشمند ترافیک و نظارت مستمر بر ایمنی جاده‌ها، تمامی تلاش خود را به کار بسته است تا ضمن تسهیل روند جابجایی کالا و حمایت از اقتصاد منطقه، بالاترین سطح ایمنی و سلامت را برای کاربران جاده‌ای فراهم آورد.

کد مطلب 6845500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها