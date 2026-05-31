حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام و ساماندهی ۴۰۰ موکب در جشن‌های مهمانی کیلومتری غدیر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: جشن‌های غدیر در استان با حضور پررنگ گروه‌های مردمی، هیئات مذهبی، فعالان فرهنگی و خیرین، جلوه‌ای متفاوت از وحدت، نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ولایت را به نمایش خواهد گذاشت.

وی افزود: امسال مراسم کیلومتری غدیر در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، سرخه، میامی، ایوانکی، بسطام، بیارجمند و درجزین برگزار خواهد شد و مردم مؤمن و ولایتمدار استان بار دیگر صحنه‌ای باشکوه از ارادت به ساحت امیرالمؤمنین(ع) را رقم خواهند زد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با اشاره به استقبال گسترده مردمی از این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰موکب برای حضور در این مراسم‌ها ثبت و سازماندهی شده‌اند که از این تعداد ۱۱۴ موکب فرهنگی و مابقی در حوزه پذیرایی و خدمات‌رسانی فعالیت خواهند داشت.

قنبری با بیان اینکه شاهرود با ۱۰۰ موکب و سمنان با ۸۶ موکب بیشترین تعداد مواکب را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: در دامغان ۵۰ موکب، گرمسار ۴۰ موکب، سرخه ۲۳ موکب، مهدیشهر ۲۱ موکب، میامی ۲۰ موکب، ایوانکی ۱۵ موکب، بیارجمند ۱۵ موکب، درجزین ۱۳ موکب و بسطام نیز ۱۰ موکب در مسیرهای تعیین‌شده به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی مشارکت مردمی را مهم‌ترین سرمایه این رویداد دانست و گفت: تمامی مواکب با محوریت مردم، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، فعالان فرهنگی و خیرین برپا شده‌اند و لذا همین مردمی بودن، مهم‌ترین عامل موفقیت و گسترش جشن‌های غدیر در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه علاوه بر افزایش چشمگیر تعداد مواکب و تنوع برنامه‌های فرهنگی، امسال در شهرستان‌های مختلف برنامه‌های ویژه‌ای نیز پیش‌بینی شده است ادامه داد: در مرکز استان مراسم اهتزاز ابرپرچم متبرک عتبه امیرالمؤمنین(ع) و حضور مداحان کشوری برگزار خواهد شد.

قنبری افزود: در شهرستان شاهرود نیز پویش مردمی تهیه و توزیع ۱۱۰ هزار دلمه در شهرک همت و اجرای مسابقات فرهنگی از برنامه‌های شاخص این جشن خواهد بود. همچنین در دامغان غرفه‌های کتاب‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی ویژه در دو شب متوالی پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه جشن کیلومتری غدیر نماد پیوند عمیق مردم با فرهنگ ولایت و امامت است، گفت: هرچه حضور و نقش‌آفرینی مردم در این برنامه‌ها گسترده‌تر شود، پیام غدیر و فرهنگ علوی نیز با قوت بیشتری در جامعه ترویج خواهد شد و این رویداد بزرگ مردمی می‌تواند الگویی موفق برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور باشد.