  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

برپایی ۲۰ موکب توسط تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در عید غدیر

برپایی ۲۰ موکب توسط تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در عید غدیر

کرمانشاه - معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از برپایی ۲۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در مسیر راهپیمایی عید غدیر و اجرای برنامه‌های ویژه در ۱۴ شهرستان استان خبر داد.

حجت‌الاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک گسترده برنامه‌های مردمی ویژه عید سعید غدیر خم در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت کانون‌های فرهنگی، تبلیغی و گروه‌های مردمی، ۲۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در مسیر راهپیمایی عید غدیر در شهر کرمانشاه برپا خواهد شد.

وی افزود: این مواکب در مسیر راهپیمایی از خیابان شهید مدرس تا میدان آیت‌الله کاشانی مستقر می‌شوند و خدمات متنوع فرهنگی و پذیرایی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: غرفه‌های فرهنگی متعددی با محوریت فعالیت‌های مردمی در این مواکب دایر خواهد شد و در این مراسم بنیاد نوجوانی و دختران حاج قاسم حضور دارند و برنامه‌های قرآنی،اجرای سرود، مسابقات فرهنگی و فعالیت‌های ویژه کودکان از جمله رنگ‌آمیزی و برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام کریمی با اشاره به بخش پذیرایی این مراسم گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی، حدود چهار هزار پرس غذا میان شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد و هر یک از مواکب نیز متناسب با برنامه‌ریزی انجام شده، خدمات پذیرایی متنوعی را به مردم ارائه خواهند داد.

وی زمان فعالیت مواکب را از ساعت ۱۶ روز عید غدیر اعلام کرد و افزود: این برنامه‌ها تا پایان اجتماع بزرگ مردمی شبانه نحن منتقمون که تا حدود ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت، در خدمت شهروندان و عاشقان اهل بیت (ع) خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برنامه‌های شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: همزمان با مرکز استان، در تمامی شهرستان‌های کرمانشاه نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و پذیرایی با مشارکت گروه‌های مردمی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام کریمی گفت: در شهرستان‌های مختلف استان، غرفه‌های فرهنگی و مواکب پذیرایی در محل برگزاری اجتماعات مردمی مستقر می‌شوند و برنامه‌های متعددی برای گرامیداشت عید غدیر تدارک دیده شده است.

وی همچنین از برگزاری مراسم‌های ویژه در مناطق اهل سنت‌نشین استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و فعالان فرهنگی شهرستان‌های اهل سنت برگزار می‌شود و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ارادت مردم استان به اهل بیت (ع) را به نمایش خواهد گذاشت.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: در هر ۱۴ شهرستان استان، برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت عید غدیر خم و همچنین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) پیش‌بینی شده و با مشارکت مردم و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6848008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها