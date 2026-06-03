سمنان یکپارچه «یا علی(ع)» شد؛ جشن کیلومتری غدیر در سایه ۹۰ شب حماسی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چند سالی می شود که رویداد بزرگ عید غدیر خم در سالروز به امامت رسیدن حضرت علی(ع)، با حضور و مشارکت گسترده مردم ایران اسلامی برگزار می شود.

در استان سمنان نیز از ماه ها قبل از عید غدیر خم برنامه ریزی های گسترده ای در این زمینه صورت می گیرد تا مردم و هیئت های مذهبی بتوانند در این رویدادها حضور پیدا کنند.

امسال نیز علیرغم تمام مشکلات و دشواری هایی که جنگ تحمیلی سوم بر ایران اسلامی و مردم مان تحمیل کرد، مردم مقاوم و با صلابتی که بیش از ۹۰ شب خیابان ها را رها نکرده اند، قرار است عید بزرگ ولایت را با شکوه تر از همیشه برگزار کنند.

اهمیت غدیر

عید غدیر خم بزرگترین عید شیعیان است آنطور که حجت الاسلام محمد حسن اکبری مبلغ دینی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هر چه برای عید غدیر کار کنیم، بازهم کم کار کرده ایم.

اکبری با اشاره به اهمیت غدیر خم و ادامه دین خدا به دست علی(ع) بیان کرد: جریان مهم عید سعید غدیر، حجتی است که بر مردم مسلمان دنیا تمام شد و شاهد نزول آیه اکمال و انجام آخرین مأموریت بودیم.

وی با بیان اینکه اهمیت ولایت امیر المومنین(ع) بعد از پیامبر یکی از وجوه مهم غدیر است اما وجه دیگر آن این است که در واقع ما غدیر را مقدمه ظهور می دانیم و از این بابت هم برای ما مهمترین عید است، افزود: باید تا جایی که می توانیم غدیر را بیش از دیگر اعیاد گرامی بداریم.

تبیین ولایت

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه در منابع به جای مانده از بزرگان دینی ما آمده که عید غدیر خم باعث مانایی دین خدا شد، تاکید کرد: هدیه بزرگ غدیر برای مسلمانان ولایت بود تا جایی که امام باقر(ع) می فرمایند برای مسلمانان هیچ حکمی بالاتر از غدیر آورده نشده است.

اکبری با بیان اینکه در تاریخ بشریت کمتر واقعه تاریخی بوده که مانند عید غدیر در بین شیعیان این همه مورد اهتمام و توجه باشد، گفت: اتصال نبوت و امامت در روز عید غدیر خم صورت گرفت و از این بابت برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

وی با اشاره به برپایی شادپیمایی های کیلومتری به عنوان یک ایده بسیار خوب و زیبا در سال های اخیر، افزود: هیئت های مذهبی برای عید غدیر سنگ تمام می گذارند و این جای قدردانی دارد.

سنگ تمام مردم

امسال هم قرار است که هیئت های مذهبی و مردم استان سمنان برای عید غدیر سنگ تمام بگذارند آنطور که مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان می گوید: امسال قرار است بیش از ۴۰۰ موکب مردمی و هیئت های مذهبی در روز عید غدیر خم در استان برپا شود.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با اشاره به برگزاری شادپیمایی کیلومتری و عید بزرگ غدیر در همه نقاط استان سمنان بیان کرد: استقبال گسترده مردم در سال های اخیر از این رویداد مهم سبب شد تا امسال هم مانند سنوات گذشته با درایت هیئت های مذهبی و مردم، ویژه برنامه بزرگ شادپیمایی غدیر را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از این ۴۰۰ موکب حدوداً ۱۲۰ موکب صرفا اقدامات فرهنگی و تبیینی را انجام می دهد و تلاش شده تا از ظرفیت مبلغان و گروه های فرهنگی جهادی و ... استفاده شود، افزود: تمام این موکب ها که تعدادشان بیش از ۴۰۰ مورد است با محوریت مردم برپا شده اند.

سمنان یکپارچه یا علی(ع)

قرار است فردا تمام استان سمنان یکپارچه ذکر یا علی (ع) شود و نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن دعوت از حضور مردم در شادپیمایی و جشن کیلومتری غدیر، این رویداد را از مهمترین برنامه های فرهنگی سال در استان سمنان دانست.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این جشن بزرگ افزود: بهره گیری از ظرفیت های مردمی و هیئت های مذهبی سبب شده تا رویکرد مردمی این جشن بزرگ غدیر، تقویت شود که جای قدردانی دارد.

پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷ عصراز پل امیرکبیر به سمت میدان امام علی علیه السلام قرار است رویداد محوری شادپیمایی بزرگ عید سعید غدیر در مرکز استان سمنان با حضور چهره های فرهنگی، سیاسی، ورزشکاران و هنرمندان، هیئت های مذهبی و بسیجیان و ... برگزار شود .