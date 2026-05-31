جزئیاتی از توطئه جدید موساد علیه ایران؛ ترور شخصیتی رهبران  

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» در گزارشی ضمن افشای ابعاد جدید توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران، از تحولی چشمگیر در عملکرد سرویس جاسوسی موساد در قبال ایران پرده برداشت. بر اساس این گزارش، تغییر رویکرد موساد از سال‌ها پیش از تمرکز سنتی بر ترورها و عملیات نظامی به جریانی آغاز شده که «جنگ تأثیرگذاری» نام دارد و هدف از آن تضعیف نظام ایران از درون است.

بر اساس این گزارش، طی سال‌های اخیر واحد ویژه‌ای در داخل موساد تحت عنوان «بخش عملیات تأثیرگذاری» ایجاد شده است. این واحد در چارچوب اصلاحات سازمانی به رهبری دیوید بارنیاع، رئیس موساد و با انگیزه «هدف قرار دادن عمق سیاسی و اجتماعی در ایران و نه فقط ساختار نظامی آن» تشکیل شده است.

تحقیقات روزنامه صهیونیستی در این خصوص به تلاش سرویس مذکور برای تخریب چهره مسئولان نظام ایران پرداخته ومی نویسد که این سرویس با کمپین‌های رسانه‌ای و فشار عمومی تلاش می کند تا دشمنان تل آویو را بدون حذف فیزیکی از مناصب خود برکنار کند.

این گزارش می افزاید که این رویکرد بر استفاده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، منابع عمومی و حتی ایجاد حساب‌های جعلی و انتشار محتوای هدفمند در داخل ایران استوار است و هدف از آن تضعیف اعتماد عمومی به سران نظام و شکننده نشان دادن آن است.

این روزنامه به نقل از یک مقام سابق در یگان مذکور تاکید می‌کند که این نوع عملیات کم‌هزینه‌تر از ترور است و در بلندمدت می تواند تأثیر بیشتری داشته باشد، زیرا «امنیت روانی و رسانه‌ای ایران» را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، موساد در این زمینه تنها به جمع‌آوری اطلاعات بسنده نمی‌کند، بلکه روی تحلیل روحیه عمومی در داخل ایران کار می‌کند و از اعتراضات اجتماعی و اقتصادی بهره‌برداری گسترده‌تری به عمل می‌آورد که هدف از آن ایجاد فشار داخلی فزاینده بر نظام است.

به نوشته یسرائیل هیوم، یگان مذکور در سال‌های اخیر ابزارهای دیجیتالی پیشرفته‌ای را تولید کرده که شامل «ارتش‌های دیجیتال» و «حساب‌های جعلی» برای تخریب وجهه مسئولان نظام ایران می شود و در این زمینه همکاری جدی با نهادهای رسانه‌ای جریان مخالف در خارج برای پخش پیام‌هایی با هدف تضعیف چهره حاکمیت در تهران انجام می دهد.

این رسانه صهیونیست اذعان می کند که با وجود این تلاش‌ها، نظام ایران تاکنون مستحکم باقی مانده است و ایده «سرنگونی سریع آن» که در برخی محافل ادعا می شد، تحقق پیدا نکرده و این موضوع ناکارآمدی سرویس مذکور را نشان می دهد.

این مقاله در پایان تاکید می‌کند که رویارویی با ایران دیگر فقط نظامی نیست، بلکه به یک درگیری طولانی‌مدت با ابزارهای متعدد تبدیل شده که ترکیبی از جنگ اطلاعاتی، روانی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران در جهت ایجاد تغییرات سیاسی تدریجی است.