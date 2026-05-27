چرا ایران پیروز جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی است؟ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جفری ساکس» اقتصاددان بزرگ آمریکایی و «سیبیل فارس» مشاور ارشد یک شبکه حقوقی وابسته به سازمان ملل در مقاله‌ای مشترک به بررسی شکست اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در براندازی نظام سیاسی در ایران، پرداختند.

در این مقاله آمده است که جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران آغاز کردند، به احتمال زیاد با عقب‌نشینی آمریکا پایان می‌یابد و این کشور نمی‌تواند بدون عواقب فاجعه‌بار به جنگ ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، هرگونه آغاز مجدد درگیری به احتمال زیاد منجر به تخریب زیرساخت‌های نفت و گاز و آب شیرین‌کن منطقه می‌شود که فاجعه‌ای جهانی و طولانی‌مدت را به بار می‌آورد. ایران می‌تواند هزینه‌هایی را تحمیل کند که آمریکا قادر به تحمل آن نیست و جهان نباید متحمل آن شود.

به نوشته این مقاله، طرح جنگی آمریکا-اسرائیل یک حمله برای سرنگونی حاکمیت ایران بود که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دیوید بارنیا رئیس موساد به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تحمیل شد. فرضیه این بود که بمباران مشترک تهاجمی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ساختار رهبری، برنامه هسته‌ای و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اندازه‌ای تضعیف کند که باعث فروپاشی حاکمیت در ایران شود و در نهایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بتوانند یک دولت وابسته به خود را در تهران روی کار بیاورند.

به نظر می‌رسد ترامپ متقاعد شده بود که ایران همان مسیری را طی خواهد کرد که در ونزوئلا اتفاق افتاد. ترامپ تصور می‌کرد که همین نتیجه در ایران نیز رخ خواهد داد. با این حال، تجاوز نظامی برای ایجاد یک رژیم انعطاف‌پذیر در تهران شکست خورد. لذا نه تنها ساختار حاکمیت ایران متزلزل نشد، بلکه سپاه پاسداران، به جای سرنگونی، با فرماندهی داخلی منسجم و نقش فزاینده در ساختار امنیت ملی، زمام امور جنگ را به دست گرفت. از سوی دیگر، مردم نیز در کنار سپاه پاسداران در برابر تجاوز خارجی متحد شدند.

چرا جنگ افروزی آمریکا علیه ایران اشتباه بود؟

این مقاله تصریح کرد که تنها راهی که به نظر می‌رسد آمریکا در حال پیمودن آن است، عقب‌نشینی است و این کشور باید با کنترل ایران بر تنگه هرمز کنار بیاید.

دو اندیشمند بین المللی دلایل اشتباهات فاجعه‌بار آمریکا و موفقیت‌های ایران را در موارد زیر بررسی می‌کنند:

اول؛ رهبران آمریکایی ماهیت ایران را به طور ریشه‌ای اشتباه ارزیابی کردند؛ ایران تمدنی باستانی با ۵۰۰۰ سال تاریخ است و از فرهنگی عمیق، پایداری ملی و غرور ریشه‌دار برخوردار است.

دوم؛ رهبران آمریکایی پیشرفت تکنولوژیکی ایران را به شدت دست کم گرفتند. تهران دارای سطح بالایی در علوم مهندسی و ریاضیات در سطح جهانی است. این کشور یک پایگاه صنعتی و دفاعی داخلی با موشک‌های بالستیک پیشرفته، صنعت پهپادی و قابلیت پرتاب مداری داخلی ساخته است. سابقه ایران در توسعه تکنولوژیک، که با وجود چهل سال تحریم‌های فزاینده ساخته شده است، یک دستاورد ملی شگفت‌انگیز است.

سوم؛ فناوری نظامی به نفع ایران تغییر کرده است؛ موشک‌های بالستیک ایران تنها کسری از هزینه موشک‌های رهگیر آمریکایی را که برای مقابله با آنها مستقر شده‌اند، دارند. هزینه پهپادهای ایرانی ۲۰ هزار دلار است؛ در حالی که هزینه موشک‌های رهگیر آمریکایی برای دفاع هوایی ۴ میلیون دلار است. موشک‌های ضد کشتی ایران، که چند صد هزار دلار هزینه دارند، ناوشکن‌های آمریکایی را که بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار هزینه دارند، تهدید می‌کنند.

شبکه «منطقه ممنوعه» ایران در اطراف خلیج فارس، دفاع هوایی لایه‌ای آن، و توانایی آن در اشباع اهداف دشمن با پهپادها و موشک‌ها، و جلوگیری از ناوبری دریایی در تنگه، هزینه عملیاتی تحمیل اراده آمریکا بر ایران را بسیار بالاتر از آنچه واشنگتن تصور می‌کرد، به این کشور تحمیل کرده است.

مولفه‌های عمومی منطقه بعد از شکست آمریکا

نویسندگان این مقاله تاکید کردند که این یک جنگ نه یک ضرورت بود و نه یک انتخاب درست، بلکه تنها برگرفته از هوس و شهوت قدرت بود. فرض اساسی در این عملیات سلطه جویی بود و آمریکا تلاش کرد تا سلطه جهانی از دست رفته خود را بازگرداند. تل آویو نیز تلاش می‌کرد تا سلطه منطقه‌ای را که هرگز به دست نخواهد آورد، برقرار کند.

الجزیره تصریح کرد که جنگ در ایران به احتمال زیاد با بازگشت به وضعیتی نزدیک به وضعیت قبلی پایان خواهد یافت، البته سه واقعیت جدید در عرصه معادلات منطقه‌ای ایجاد خواهد شد:

اول، ایران از نظر عملیاتی بر تنگه هرمز کنترل خواهد داشت.

دوم، موقعیت ایران در بازدارندگی به طور قابل توجهی تقویت خواهد شد.

سوم، حضور نظامی بلندمدت آمریکا در خلیج فارس کاهش ملموسی خواهد یافت.

راهبرد ایران در برابر کشورهای همسایه پس از پیروزی در جنگ

این مقاله در ادامه به بررسی اثرات پیروزی ایران در این جنگ در مناسبات منطقه‌ای آن پرداخته و نوشت که تهران حتی با عقب‌نشینی آمریکا از منطقه، از مزیت برتری خود در جنگ علیه همسایگانش سوءاستفاده نخواهد کرد.

الجزیره ۲ دلیل عمده برای این موضوع بیان کرده و افزود:

اول اینکه ایران منافع استراتژیک بلندمدتی در همکاری با همسایگان خود در فضای غیر جنگی دارد.

دوم اینکه ایران هیچ علاقه‌ای به شعله‌ور کردن مجدد جنگی که به تازگی با موفقیت به پایان رسانده است، نخواهد داشت.

ترامپ همچنان وانمود به پیروزی می‌کند

شکی نیست که ترامپ تلاش خواهد کرد تا عقب‌نشینی قریب‌الوقوع را به عنوان یک پیروزی نظامی و استراتژیک بزرگ به تصویر بکشد. قطعاً این ادعاها درست نیست. واقعیت این است که ایران بسیار پیشرفته‌تر از آن چیزی است که واشنگتن تصور می‌کرد. لذا تصمیم آمریکا برای ورود به جنگ غیرمنطقی بود.

امپراتوری آمریکا نمی‌تواند در جنگ خود علیه ایران با هزینه‌های مالی، نظامی و سیاسی ناچیز پیروز شود. در این شرایط آنچه آمریکا می‌تواند به دست آورد، مقداری عقلانیت است. لذا زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن به اقدامات خود برای تغییر حاکمیت در ایران پایان دهد و به قوانین بین‌المللی و دیپلماسی بازگردد.