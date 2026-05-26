سفر رئیس شاباک به امارات برای بررسی جنگ ایران و غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دیوید زینی، رئیس سرویس شاباک در سفر اخیر خود به امارات با محمد دحلان، رهبر سابق جنبش فتح در ابوظبی دیدار کرده است.

در حالی که بررسی ترتیبات امنیتی و سیاسی در نوار غزه محور اصلی این گفتگو عنوان شده است، محمد دحلان در اظهارات رسانه‌ای خود دریافت هرگونه پست امنیتی، اجرایی یا وزارتی را رد کرد و به جای آن خواستار «تدوین یک برنامه عملی بین‌المللی واقع‌بینانه و قابل اجرا شد که منجر به تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی شود».

دحلان پس از ترک سرزمین‌های فلسطینی سال‌هاست که در امارات اقامت دارد. وی پیش از این سمت فرماندهی سرویس امنیت پیشگیری در نوار غزه را بر عهده داشته است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های مطبوعاتی بین‌المللی، از جمله روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده اند که مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، نام دحلان را به عنوان مهم ترین نامزد برای اداره نوار غزه در مرحله پس از جنگ مطرح می‌کنند.

در همین راستا، ابوظبی شاهد تحرکات سیاسی فزاینده‌ای است. دحلان پیش از این نیز با برخی دیگر از شخصیت‌های صهیونیستی از جمله ایهود اولمرت نخست‌وزیر سابق، دیدار کرده بود.

همچنین دیوید بارنیاع رئیس سرویس موساد، در دوره گذشته سفرهای مخفیانه مکرری به امارات داشته است تا «هماهنگی امنیتی مشترک» بین امارات و رژیم صهیونیستی را تقویت کند.

بنا بر اعلام رسانه‌های صهیونیستی سفر رئیس شاباک در چارچوب «تقویت روابط امنیتی و استراتژیک بین امارات و "اسرائیل" و بحث درباره ترتیبات منطقه‌ای» در سایه تحولات کنونی و چالش‌های منطقه انجام شده است.