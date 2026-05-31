پیگیری افزایش سهم کردستان از طرح ۸ هزار واحدی مسکن مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح یکشنبه در نشست مشترک مدیرانکل و معاونان ادارهکل بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با موضوع بررسی روند اجرای تفاهمنامه تأمین ۸ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان، اظهار کرد: افزایش سهم استان از این طرح ملی با هدف بهرهمندی بیشتر جامعه هدف بهزیستی در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت بومیسازی و اجرای مؤثر این تفاهمنامه در سطح استان افزود: با استفاده از ظرفیتهای موجود و تعامل میان دستگاههای اجرایی، تلاش خواهیم کرد سهم بیشتری از این طرح به مددجویان استان اختصاص یابد.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اولویتهای تعیینشده در این تفاهمنامه بیان کرد: تکمیل و تأمین واحدهای نیمهتمام مسکونی مددجویان و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار دارد و خانوادههای دارای سه معلول، دو معلول، زنان سرپرست خانوار، خانوادههای دارای فرزند مبتلا به اوتیسم و سایر گروههای هدف از مهمترین مشمولان این طرح هستند.
رسولی ادامه داد: بهزیستی و بنیاد مسکن با بهرهگیری از منابع مالی، تسهیلات ارزانقیمت و کمکهای بلاعوض میتوانند نقش مؤثری در تسریع روند خانهدار شدن مددجویان و اقشار نیازمند ایفا کنند.
وی بر شناسایی دقیق افراد واجد شرایط، تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیت خیرین تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این تفاهمنامه نیازمند همافزایی بیشتر دستگاههای اجرایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای حمایتی موجود است.
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