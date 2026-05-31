به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در کارگروه انرژی استان با محوریت بهینهسازی مصرف انرژی، انرژی را یکی از مهمترین مؤلفههای زیربنایی کشور عنوان کرد و گفت: مصرف بهینه انرژی در شرایط کنونی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید با بهرهگیری از فرهنگسازی، آموزش مستمر و نظارت دقیق، به رفتاری عمومی و نهادینه در جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم صرفهجویی در مصرف انرژی بر رفاه عمومی و پایداری زیرساختها افزود: تغییر رویکرد در مدیریت مصرف باید از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی آغاز شود، چرا که عملکرد بخش اداری میتواند الگویی برای مردم باشد و نباید زمینه هدررفت انرژی در ادارات تداوم یابد.
استاندار ایلام همچنین نقش رفتارهای فردی در مدیریت مصرف را مهم ارزیابی کرد و گفت: با توجه به وجود حدود ۲۶۰ هزار مشترک خانگی و تجاری در استان، حتی کاهش یک درجهای دمای کولرها در فصل گرما میتواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد؛ موضوعی که در مقیاس ملی نیز آثار چشمگیری به دنبال خواهد داشت.
کرمی در ادامه بر ضرورت تدوین برنامههای مدون برای کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید گزارشهای عملکردی خود را با رویکردی عملیاتی، دقیق و نتیجهمحور ارائه کنند.
وی افزود: برای تحقق اهداف مدیریت مصرف، از همه ظرفیتهای موجود از جمله نخبگان، دانشگاهها، اصناف و رسانهها استفاده خواهد شد تا ضمن تبیین اهمیت این موضوع، همراهی و مشارکت عمومی نیز تقویت شود.
استاندار ایلام با اشاره به اهمیت بهرهگیری از سامانههای هوشمند در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: نظارت بر نحوه مصرف انرژی در ادارات باید بهصورت دقیق، مستمر و سرزده انجام شود.
وی ادامه داد: مردم نسبت به هرگونه تبعیض و بیعدالتی حساس هستند، از اینرو لازم است رعایت الگوی مصرف در دستگاههای اداری از خود مسئولان آغاز شود تا اعتماد عمومی برای همراهی با برنامههای مدیریت مصرف افزایش یابد.
کرمی با بیان اینکه بهینهسازی مصرف انرژی خللی در روند زندگی روزمره مردم ایجاد نمیکند، گفت: اصلاح الگوی مصرف، اقدامی مؤثر در جهت ساخت آیندهای بهتر برای نسلهای آینده و ارتقای شاخصهای ملی است و مشارکت هر خانوار ایرانی در این مسیر میتواند زمینهساز تحولی بزرگ در سطح کشور باشد.
وی در پایان بر نقش مؤثر صدا و سیما و رسانهها در آموزش عمومی و فرهنگسازی تأکید کرد و خواستار آن شد که جلسات آینده کارگروه انرژی با ارائه خروجیهای ملموس و گزارشهای دقیق از میزان کاهش مصرف در بخشهای مختلف همراه باشد.
