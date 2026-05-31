۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

تداوم هوای گرم، وزش باد شدید و گردوخاک در یزد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد با پیش‌بینی تداوم گرمای هوا در روزهای آتی، از وزش باد به‌نسبت شدید و ایجاد گردوخاک در ساعات بعدازظهر و شب تا پایان چهارشنبه خبر داد.

مهدیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پدیده غالب جوی در استان طی روزهای آینده تا چهارشنبه، وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید خواهد بود که در برخی مناطق، احتمال خیزش گردوخاک را به همراه دارد؛ این پدیده بیشتر در ساعات بعدازظهر و شب رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی استان یزد بیان کرد: علیرغم پیش‌بینی کاهش نسبی دما، همچنان هوای گرم در نقاط مختلف استان ماندگار خواهد بود.

وی افزود: بیشینه دمای استان یزد روز گذشته در بافق با ۴۵ درجه و کمینه دما در استان نیز مربوط به سبزدشت با ۱۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

