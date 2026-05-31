۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

پل تاریخی «۱۲ چشمه» آمل مرمت می شود

آمل - معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از رفع موانع اداری و قانونی پروژه مرمت پل تاریخی «۱۲ چشمه» آمل خبر داد و گفت: این بنای ارزشمند از دوره صفوی مرمت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دانش‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده درباره مرمت پل تاریخی ۱۲ چشمه آمل اظهار کرد: بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه میراث فرهنگی، شورای فنی این مجموعه است و مصوبات شورای فنی استان‌ها پس از تأیید در وزارتخانه، قابلیت اجرایی کامل دارد.

وی افزود: تمام استعلام‌ها و مسیرهای قانونی مرتبط با مرمت این پل تاریخی طی شده و هیچ مانع قانونی و اداری برای ادامه عملیات مرمتی وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تصریح کرد: پل ۱۲ چشمه آمل یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی استان مربوط به دوره صفوی است و مرمت آن با حداکثر توان فنی و سرعت مناسب در حال انجام است.

دانش‌زاده خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با رفع ابهامات پیش‌آمده، عملیات مرمتی این اثر ارزشمند بدون هیچ مشکل خاصی ادامه یابد تا شاهد حفظ و احیای یکی از هویت‌های تاریخی مازندران باشیم.

