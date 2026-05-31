غربالگری بینایی ۸ هزار کودک شاهرودی؛ ۸۶ درصد اهداف طرح محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی شاهرود با موضوع غربالگری بینایی، بیان داشت: طی سال گذشته هشت هزار و ۸۹۲ کودک سه تا شش سال مورد غربالگری بینایی قرار گرفتند.

وی رویکرد این طرح را پیشگیری از بیماری تنبلی چشم عنوان کرد و ادامه داد: ۱۲ کودک دارای مشکل بینایی شناسایی شدند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با اشاره به اینکه این تعداد کودک در هشت پایگاه غربالگری بینایی شدند، توضیح داد: این اقدام با دو دستگاه و چارت‌های بینایی انجام گرفته است.

رضایی از موفقیت ۸۶ درصد این طرح در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: با توجه به داوطلبی بودن طرح امکان تحقق صد درصدی وجود ندارد و این آمار مذکور استاندار است.

وی افزود: خانواده ها همراه کودکان خود می‌توانند به مراکز مثبت زندگی مراجعه و از خدمات بینایی سنجی به صورت رایگان استفاده کنند تا در صورت نیاز روند درمانی تسهیل و سریعتر انجام شود.