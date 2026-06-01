واگذاری ۳۱ پلاک ویژه خودرو به مددجویان دارای معلولیت در همدان

محمد قادری‌احسان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم ارائه خدمات حمایتی به افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: در سال گذشته ۳۱ مورد پلاک ویژه خودرو به افراد واجد شرایط در استان همدان اختصاص یافته است.

وی افزود: پلاک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت با همکاری سازمان بهزیستی و پلیس راهور صادر می‌شود و با هدف تسهیل در رفت‌وآمد، افزایش حضور اجتماعی و بهره‌مندی از امکاناتی مانند محل‌های پارک ویژه معلولان در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان همدان ادامه داد: صدور این مجوزها وابسته به بودجه نیست و صرفاً براساس ضوابط و شرایط تعیین‌شده انجام می‌شود و افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی اندام تحتانی با شدت متوسط، شدید و خیلی شدید که مالک خودرو و دارای گواهینامه رانندگی باشند، می‌توانند برای دریافت پلاک ویژه اقدام کنند.

قادری‌احسان‌پور تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز مثبت زندگی یا اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، درخواست کتبی خود را ثبت کنند و پس از بررسی پرونده در سطح شهرستان، استان و تأیید نهایی، اسامی افراد واجد شرایط برای طی مراحل قانونی به پلیس راهور معرفی می‌شود.

وی با اشاره به توسعه دامنه بهره‌مندی از این خدمت گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، خانواده افراد دارای معلولیت ذهنی شدید و خیلی شدید و همچنین خانواده افراد دارای معلولیت جسمی‌حرکتی متوسط، شدید و خیلی شدید که قادر به رانندگی نیستند نیز می‌توانند از امتیاز پلاک ویژه بهره‌مند شوند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان همدان افزود: در این موارد، یکی از اعضای خانواده شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر یا برادر به عنوان راننده معرفی می‌شود تا امکان دریافت پلاک ویژه فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند، مشمول دریافت پلاک ویژه نیستند و همچنین در صورت فوت فرد یا سلب شرایط قانونی و بروز تخلف، این امتیاز لغو خواهد شد.

قادری‌احسان‌پور در پایان از افراد دارای معلولیت واجد شرایط و خانواده‌های آنان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست، به ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و یا مراکز مثبت زندگی مراجعه کنند.