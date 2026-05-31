فعالیت ۱۱۰ هزار نیروی واکنش سریع در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، در دیدار مسئولان وزارت ورزش و جوانان با رئیس جمعیت هلالاحمر که روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز رصد و پایش جمعیت هلالاحمر برگزار شد، پیرحسین کولیوند با تشریح ظرفیتها و مأموریتهای این نهاد امدادی و بشردوستانه، بر آمادگی کامل هلالاحمر برای پاسخگویی به بحرانها و حوادث مختلف تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هلالاحمر بیش از آنکه یک مجموعه صرفاً امدادی باشد، نهادی اجتماعی و خدمترسان در حوزه امور عامالمنفعه است، اظهار داشت: مأموریتها و وظایف جمعیت هلالاحمر که در اسناد بالادستی و برنامههای این مجموعه تعریف شده، مبتنی بر ارزشهای انسانی، اخلاقی و آموزههای دینی است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به رویکرد این نهاد در مدیریت بحران افزود: هلالاحمر همواره سختترین و پیچیدهترین سناریوهای بحران را مبنای برنامهریزی و آمادگی عملیاتی خود قرار میدهد تا در شرایط اضطراری بتواند خدمات مؤثر و بهموقع ارائه کند.
کولیوند ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر در قالب تیمهای واکنش سریع هلالاحمر در سراسر کشور سازماندهی شدهاند که از تخصصهای متنوع در حوزه امداد و نجات برخوردار هستند و تاکنون تنها از حدود ۲۵ درصد این ظرفیت در مأموریتها استفاده شده است.
وی با اشاره به توانمندیهای تخصصی نیروهای امدادی کشور گفت: امدادگران هلالاحمر در شرایط بسیار دشوار و پرخطر، با تکیه بر دانش، مهارت و روحیه ایثارگری، عملیاتهای امداد و نجات را اجرا میکنند و در بسیاری از حوادث موفق شدهاند جان مصدومان و گرفتارشدگان را نجات دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین بر ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای تجهیزات امدادی و تقویت همکاری میان دستگاههای مختلف کشور برای افزایش آمادگی در برابر بحرانها تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیت جوانان، داوطلبان و نیروهای متخصص، یکی از مهمترین سرمایههای هلالاحمر در مسیر خدمترسانی به مردم است.
کولیوند در پایان با قدردانی از همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف در مدیریت حوادث و بحرانها، بر تداوم تقویت آمادگیهای عملیات توسعه خدمات بشردوستانه در سراسر کشور تأکید کرد.
