افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز تمهیدات امدادی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در کشور عراق، شامگاه یکشنبه ۱۴ تیرماه، ۱۰ تیم عملیاتی تخصصی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه به شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی اعزام شدند.

وی افزود: این تیم‌ها با بهره‌گیری از نیروهای مجرب، تجهیزات تخصصی امداد و نجات و امکانات لجستیکی، در راستای انجام مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه و با هدف خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم اعزام شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای اعزامی متشکل از امدادگران و نجاتگران آموزش‌دیده در حوزه‌های امداد و نجات، فوریت‌های امدادی، پشتیبانی عملیاتی و خدمات بشردوستانه هستند و در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و نقاط پرتردد زائران مستقر خواهند شد.

یگانه ادامه داد: این مأموریت در چارچوب مسئولیت‌های انسان‌دوستانه و مأموریت‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و تیم‌های عملیاتی با آمادگی کامل در محل‌های تعیین‌شده خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های اعزامی با در اختیار داشتن خودروهای عملیاتی، تجهیزات تخصصی امداد و نجات، اقلام امدادی، تجهیزات ارتباطی و سایر امکانات مورد نیاز، مسئولیت امدادرسانی، پاسخگویی به حوادث احتمالی و همکاری با ستادهای عملیاتی مستقر در کشور عراق را بر عهده خواهند داشت.