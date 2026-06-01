همراهی سازمان تامین اجتماعی با پزشک خانواده و نظام ارجاع

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی، با اشاره به اجرای طرح نظام ارجاع داخلی در تأمیناجتماعی، گفت: طرح نظام ارجاع از سالیان قبل در سازمان تأمیناجتماعی آغاز شده است. در قالب این طرح بیماران مستحق دریافت خدمات درمانی منطبق با قانون الزام، پس از مراجعه به پزشک عمومی در یک مرکز ملکی، در صورت نیاز و با تشخیص پزشک معالج به سطوح تخصصی درمان ارجاع داده میشوند.
وی افزود: در مسیر ارجاع، بیمار ابتدا از درمانهای تخصصی همان مرکز- سایر مراکز درمانی شهرستان- مراکز درمانی سایر شهرستانهای استان- استان همجوار بر اساس فاصله- مراکز منتخب منطقه و بیمارستانهای قطبهای درمان کشور بهرهمند میشوند. طی این روند، علاوه بر مراکز ملکی، مراکز درمانی دولتی/دانشگاهی نیز لحاظ میشود.
همتی با تاکید براینکه طی سالهای گذشته نظام ارجاع داخلی تأمیناجتماعی ساماندهی مناسبی شده است، گفت: علاوه بر آن تأمیناجتماعی در زمینه اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع کشور فعالانه مشارکت دارد و هماهنگ با اجرای نسخه ۰۲ این طرح در دو استان فارس و مازندران پیش رفته و همکاری لازم را به عمل آورده است.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: در دوره کنونی نیز با توجه به تاکیدات رئیسجمهوری مبنی بر اجرای برنامه پزشک خانواده در مسیر تکوین، تأمیناجتماعی همراه این طرح در حرکت است و منابع آن را همواره تامین میکند. همچنین سازمان تامین اجتماعی برای پیشبرد برنامههای طرح با وزارت بهداشت همکاری دارد؛ به نحوی که در جلسات مشترک با این وزارتخانه بهطور منظم شرکت میکنیم تا تدابیر لازم برای رفع موانع و مشکلات و راههای گسترش آن اندیشیده شود.
همتی افزود: اکنون این طرح در پنج استان درحال اجرا است و به زودی ۲۰ شهر دیگر به آن اضافه خواهد شد. همچنین قرار است تا پایان شهریور این تعداد به ۶۴ شهرستان افزایش یابد. اجرای طرح گرچه وسیع و گسترده است؛ اما با توجه به عزم مسئولان روند آن به خوبی پیش میرود و امیدوارم آرام آرام به طرحی فراگیر و ملی در کشور تبدیل شود.
وی درباره راهاندازی سامانه «رسا» در تأمیناجتماعی برای رسیدگی به پرونده بیماران بستری در مراکز طرف قرارداد، گفت: واقعیت این است که ما سالها در سازمان تأمیناجتماعی آرزوی آن را داشتیم برای رسیدگی بهتر به پرونده بیماران بستری، پروندهها را در فضای دیجیتال و به صورت برخط (آنلاین) دریافت کنیم.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی افزود: خوشبختانه این آرزو محقق شد و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پرونده بیمارستانهای دولتی/دانشگاهی از طریق سامانه «رسا» تأمیناجتماعی در حال رسیدگی است.
همتی با تاکید براینکه این سامانه هم سرعت رسیدگی و نیز دقت بررسی را افزایش داده است، ادامه داد: زیرا محتوای پروندهها در فضای دیجیتال بدون نیاز به کاغذ به ثبت میرسد و ارزیابی و مقومی اطلاعات نیز که قبلا توسط ناظران بیمارستانی انجام میشد، اکنون توسط سامانه صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه اینکه سامانه مذکور تنها برای مراکز طرف قرارداد کاربرد ندارد و پرونده بیماران بستری در مراکز ملکی نیز توسط همین سامانه بررسی میشود. درواقع میتوان گفت ارزیابی و نظارت بیمارستانی برای مراکز ملکی هم در سامانه رسا به اجرا درمیآید. در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد پروندههای مراکز ملکی توسط سامانه رسا، پایش و ارزیابی میشود و این اقدام، قدم رو به جلویی است.
معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی توضیح داد: زیرا حجم وسیعی از دادهها وجود دارد و رسیدگی در قالب سامانه کمک میکند، هزینههای درمان را با دقت و سرعت بالایی رصد کنیم و اطلاعات وسیعی را در داشبورد مدیریتی خود داشته باشیم.
