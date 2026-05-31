۹۷۰ کارگاه تابستانی در انتظار کودکان و نوجوانان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر الهه غیناقی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های تابستانی این نهاد اظهار کرد: در شرایطی که ایران اسلامی با تهدیدها و تجاوزهای دشمنان مواجه است و در نقاط مختلف جهان نیز کودکان و نوجوانان قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی می‌شوند، توجه به مفاهیمی چون ایثار، شهادت، مقاومت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

وی افزود: تربیت نسل آینده بدون آشنایی با ارزش‌های دفاع از کرامت انسانی، ایستادگی در برابر ظلم و حساسیت نسبت به رنج انسان‌های مظلوم کامل نخواهد بود. از همین رو، کانون پرورش فکری تلاش کرده است تا از طریق ابزارهایی همچون کتاب، هنر، قصه، بازی و فعالیت‌های مشارکتی، زمینه پرورش نسلی آگاه، مقاوم، صبور و امیدآفرین را فراهم کند.

غیناقی با بیان اینکه هدف اصلی کانون در تابستان ۱۴۰۵ غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان با رویکرد تربیت هویت‌بخش، خانواده‌مدار و جامعه‌محور است، اظهار کرد: افزایش تعداد اعضا به‌ویژه در گروه سنی نوجوانان و گسترش مشارکت فعال آنان در برنامه‌های حضوری از مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی شده برای سال جاری است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان ادامه داد: جذب مخاطبان جدید، تقویت نقش خانواده‌ها در فرآیند تربیت، ارتقای کیفیت مراکز الگو، استانداردسازی فعالیت‌ها، توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش میانگین امانت کتاب به حداقل هشت جلد برای هر عضو از دیگر برنامه‌های راهبردی کانون در سال جاری به شمار می‌رود.

وی همچنین از طراحی برنامه‌های نوآورانه برای جذب کودکان و نوجوانان، بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و داوطلب در جریان‌سازی فرهنگی و استفاده از توان رسانه‌ها برای افزایش دامنه اثرگذاری فعالیت‌های کانون خبر داد.

غیناقی با اشاره به رشد چشمگیر برنامه‌های تابستانی امسال گفت: برای تابستان ۱۴۰۵ بیش از ۹۷۰ کارگاه در سراسر استان پیش‌بینی شده که در مقایسه با ۷۰۰ کارگاه سال گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده توسعه کمی و کیفی خدمات کانون است.

وی خاطرنشان کرد: این کارگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، اسلامی و علمی برگزار می‌شود. آموزش مهارت‌های زندگی، قصه‌گویی، نمایش خلاق، خوشنویسی، فن بیان، تولید پادکست، کاردستی و اوریگامی در بخش فرهنگی، نقاشی، نمایش عروسکی، موسیقی، هنرهای بومی و محلی، سفالگری، چرم‌دوزی، سرود و دکوپاژ در بخش هنری، و همچنین نوشتن خلاق، شعر، داستان‌نویسی، نقالی و خوانش متون کهن در بخش ادبی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان افزود: آموزش قرآن کریم، تدبر در قرآن، تفسیر نهج‌البلاغه و مطالعه احادیث در حوزه اسلامی و کارگاه‌های هوش مصنوعی، نجوم و دیگر موضوعات روز در حوزه علمی نیز برای کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.

غیناقی با اشاره به شعار تابستان ۱۴۰۵ کانون پرورش فکری با عنوان «برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» گفت: این شعار بیانگر رویکرد کانون در تربیت نسلی مسئول، خلاق، امیدوار و متعهد به پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی است.

وی از خانواده‌ها دعوت کرد با مراجعه به سامانه ثبت‌نام کانون، زمینه حضور فرزندان خود در برنامه‌های متنوع تابستانی را فراهم کنند.