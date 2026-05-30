به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه هنرپویا، نسخه سریالی «بچه زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی اکنون فرایندهای پایانی ساخت را سپری میکند.
همزمان با ادامه تولید این سریال، پوستر تیزینگ «گروه نجات جنگل» که نشان از ماجراجویی تازه بچهزرنگ و ببری دارد، رونمایی شد.
نگارش این سریال اپیزودیک را جمعی از نویسندگان به سرپرستی محمدجواد جنتی و بهنود نکویی برعهده داشتهاند و جهان داستان آن به صورت اسپینآفی از فیلم سینمایی «بچهزرنگ» پیش میرود.
مراحل پس تولید این سریال که پروداکشن سنگینی داشته در ماه های گذشته ادامه داشته است. در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر عوامل مشغول به کار بودند تا هر چه زودتر سریال «بچهزرنگ، گروه نجات جنگل» به عنوان هدیهای در جهت ایجاد شادی و آرامش برای کودکان ایران به ویژه در ایام پس از جنگ تحمیلی در دسترسشان قرار گیرد.
این سریال محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلمنت است.
انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» در گیشه بیش از ۶۲ میلیارد تومان فروش کرد. این فیلم با احتساب اکران سینماسیار، فروشی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان با بیش از ۲ میلیون مخاطب را تجربه کرد و توانست عنوان پرمخاطبترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران را از آن خود سازد، رکوردی که همچنان در اختیار این فیلم قرار دارد.
