به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی نوری کارشناس مسائل فرهنگی، نویسنده و مستند ساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فضای مجازی امروز تنها محل سرگرمی و گذران وقت نیست بلکه به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل تبدیل شده است. دشمن سالها برای این عرصه سرمایهگذاری کرده تا فقط خبر منتشر نکند بلکه روایت بسازد، ناامیدی ایجاد کند، جامعه را دوقطبی کند و افکار عمومی را تغییر دهد.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی بازگشت دوباره اینترنت نباید به معنای بازگشت به مصرف منفعلانه محتوا باشد. سؤال اصلی این است که ما در این میدان چه نقشی خواهیم داشت؟ آیا فقط میان اخبار سرگردان میمانیم؟ آیا هیجان، عصبانیت و ناامیدی را بازنشر میکنیم؟ یا آنکه بخشی از جبهه روایت حقیقت خواهیم بود؟
نوری در توصیف فضای پرشور رسانه ابراز شگفتی کرد و افزود: امروز هر گوشی تلفن همراه میتواند یک رسانه باشد. هر کاربر میتواند در زمین دشمن بازی کند یا در مسیر تبیین و روشنگری قرار بگیرد. گاهی یک بازنشر اشتباه، یک تحلیل هیجانی یا یک اتهام بیسند دقیقاً همان چیزی را تقویت میکند که رسانههای معاند بهدنبال آن هستند: بیاعتمادی، تفرقه و شکاف داخلی.
نوری تاکید کرد: مسئولیت امروز ما تنها حضور در خیابان نیست بلکه حضور فعال آگاهانه و مؤثر در عرصه رسانه نیز هست. باید از همین فضا برای نشان دادن حقیقت استفاده کرد باید اقتدار و ایستادگی مردم ایران را روایت کرد و تصویر واقعی کشور را به مخاطب داخلی و خارجی نشان داد، نه آن تصویری که سالها رسانههای غربی تلاش کردهاند بسازند.
وی در ادامه با اشاره به وظایف رسانه تصریح کرد: کار تنها با شعار و هیجان ممکن نیست. جنگ روایتها صبر، فهم، منطق و زبان درست میخواهد. باید بیاموزیم چگونه سخن بگوییم، چگونه روایت کنیم و چگونه مخاطب را قانع کنیم و برای جوان داخل ایران یک نوع بیان لازم است و برای مخاطب خارجی و جوان غربی، زبانی دیگر.
نوری در پایان بار دیگر بر لزوم جنگ رسانه تاکید کرد و گفت: باز شدن اینترنت شاید برای برخی فقط بازگشت چند برنامه و پیامرسان باشد اما برای کسانی که عمق ماجرا را میفهمند این یعنی باز شدن دوباره یک میدان مهم میدانی که اگر رها شود، دشمن و خائنان حقیقت را آنگونه که میخواهند باز تعریف خواهند کرد
از همین رو، همانطور که در روزهای گذشته با احساس مسئولیت در خیابان حضور داشتیم، امروز نیز باید در جغرافیای بیمرز فضای مجازی نقشآفرینی کنیم.
نظر شما