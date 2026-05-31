خرید ۱۵۶۸ تن گندم از کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در سخنانی، از خرید هزار و ۵۶۸ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تا پایان روز شنبه ۹ خردادماه در لرستان خبر داد.

وی با اشاره به آغاز روند خرید تضمینی گندم در سطح استان، گفت: با تلاش کشاورزان و تمهیدات اندیشیده شده در شبکه خرید، عملیات دریافت گندم در شهرستان‌های استان با سرعت در حال انجام است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص جزئیات آمار خرید تا تاریخ ۹ خردادماه، گفت: در شهرستان پلدختر: هزار و ۳۵۷ تن و در شهرستان رومشکان نیز ۲۱۱ تن خریداری شده است.

دارابی با بیان اینکه تمامی مراکز خرید در مناطق درگیر در فصل برداشت با امکانات کامل مستقر شده‌اند، تأکید کرد: اولویت اصلی ما تسهیل در روند تحویل گندم، کاهش صف‌های انتظار و تکریم کشاورزان عزیز است.