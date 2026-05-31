تجمیع برخی واحدهای سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در جریان نشست شورای معاونین سازمان تأمین‌اجتماعی و با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و جمعی از معاونین و مدیران سازمان، آیین تودیع و معارفه معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم، قائم موهبتی، معاون سابق فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان معرفی شد.

مصطفی سوری پیش از این عهده‌دار این سمت بود.

در این مراسم از زحمات و اقدامات وی در سمت معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در جریان این نشست، گفت: ستاد سازمان را در حد ضرورت، تعریف و بر این مبنا، چابک‌سازی در دستور قرار گرفته است.

وی افزود: تجمیع برخی واحدهای سازمانی و انجام چابک‌تر مأموریت‌ها در این فرایند، هدفگذاری شده است. همچنین تأکید بر تناسب حضور نیروی انسانی در ستاد سازمان، شعب و واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مورد نظر است.

سالاری ادامه داد: به تبع اقدامات ساختاری در راستای چابک‌سازی سازمان، انطباق شعب تأمین‌اجتماعی با منطقه‌بندی شهرداری‌ تهران را از طریق ادغام شعب، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی گفت: در بخش‌های بیمه‌ای و درمانی تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور باید نسبت منطقی بین نیروی انسانی شاغل در ادارات کل بیمه و درمان با شعب و مراکز درمانی برقرار باشد؛ در قالب این رویکرد، ارتقا بهره‌وری نیروی انسانی و چابک‌سازی سازمانی دنبال می‌شود.

سالاری در ارتباط با نقش نیروی انسانی در فرایند چابک‌سازی سازمانی، بهره‌مندی بهینه از نیروی انسانی در حوزه‌های ادغام شده در مسیر چابک‌سازی را اولویت دانست و تأکید کرد: حفاظت و صیانت از تأمین‌اجتماعی نیازمند همت جمعی در مجموعه سازمان است و در مسیر اقدامات تحولی باید نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی، اخذ و نواقص موجود برطرف شود.