سردار عابد: بازوی اجرایی قوی برای دولت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، بعدازظهر دوشنبه در نشست آغاز بهره‌برداری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو با ظرفیت ۲۹۰ مگاوات و ارزش سرمایه‌گذاری ۵۰ همت که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح یکی از طرح‌های بزرگ و ارزشمند حوزه انرژی کشور هستیم و این اتفاق افتخار بزرگی برای مجموعه مدیریتی و اجرایی کشور است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی کشور افزود: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به عنوان بازوی اجرایی قوی دولت، همواره تلاش کرده است ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد طرح‌های مهم و اساسی کشور به کار بگیرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه این مجموعه در بخش‌های مختلف زیرساختی کشور فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است، گفت: در حوزه برق، ظرفیت‌های قابل توجهی به ظرفیت تولید کشور اضافه شده و این اقدامات در راستای انجام وظیفه و خدمت به مردم و کشور صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش آب نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره آب ایجاد شده است که بخشی از توانمندی‌ها و فعالیت‌های قرارگاه در این حوزه را نشان می‌دهد.

سردار عابد همچنین به فعالیت‌های قرارگاه در حوزه انرژی و سوخت اشاره کرد و گفت: در بخش سوخت نیز ظرفیت قابل توجهی ایجاد شده و حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیون لیتر در روز در حوزه بنزین، تولید یا مصرف و تأمین مورد نیاز مردم توسط دولت محترم مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) بیان کرد: امروز حدود پنج هزار پیمانکار در بخش‌های مختلف با قرارگاه همکاری دارند و بخش خصوصی نیز در اجرای پروژه‌ها مشارکت گسترده‌ای دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) افزود: در مجموع حدود ۵۰ هزار نفر از طریق پیمانکاران و مجموعه‌های مرتبط با قرارگاه در پروژه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز به صورت مستقیم در بخش‌های مختلف به کار گرفته شده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: باید یاد همه شهدای عزیز را گرامی بداریم؛ چراکه امروز هر آنچه داریم به برکت ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان این مرز و بوم است.

سردار عابد با اشاره به نقش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در عرصه‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان در برابر دشمن ایستادگی کردند، امروز نیز مجموعه‌های اجرایی و عمرانی کشور در سنگر سازندگی مشغول فعالیت هستند و تلاش می‌کنند با اجرای طرح‌های بزرگ، بخشی از نیازهای کشور را برطرف کنند.

وی با تبریک بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌های بزرگی در حوزه انرژی، اقدامی ارزشمند برای کشور است و امیدواریم این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.