به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر اسفندیاری پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: خبرنگاران زبان گویای مردم و بیانکننده مطالبات به حق شهروندان هستند و تعامل سازنده میان رسانهها و مسئولان میتواند به گرهگشایی از مشکلات مردم کمک کند.
وی با اشاره به عملکرد شهرداری علیآبادکتول در هفته دولت امسال افزود: در این هفته ۱۱ پروژه شهرداری با اعتباری بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در نقاط مختلف شهر افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
شهردار علیآبادکتول ادامه داد: این پروژهها در حوزههای مختلف از جمله آسفالت معابر، اجرای روشنایی، تعمیر و نگهداری تأسیسات شهری، خرید مخازن زباله، احداث و ساماندهی سردرهای ورودی شهر، سرپوشیده کردن جداول و خرید و نصب نیمکتهای بتنی اجرا شده است.
اسفندیاری پور با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری برای توسعه متوازن امکانات در نقاط مختلف علیآبادکتول اظهار کرد: تلاش شده پروژهها و خدمات شهری به گونهای توزیع شود که محلات مختلف، بهویژه مناطق نیازمند، از امکانات و زیرساختهای شهری بهرهمند شوند.
وی یکی از مهمترین اقدامات دوره اخیر مدیریت شهری را توسعه زیرساختهای آسفالت عنوان کرد و گفت: طی ۳۲ ماه گذشته ۳۲۳ هزار مترمربع روکش آسفالت در نقاط مختلف شهر اجرا شده است.
شهردار علیآبادکتول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجموع معابر شهر حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع است، اجرای این حجم از روکش آسفالت طی ۳۲ ماه، در مقایسه با عملکرد چند دهه گذشته، رکوردی کمسابقه محسوب میشود.
اسفندیاری پور همچنین گازسوز کردن کارخانه آسفالت را از دیگر اقدامات ماندگار شهرداری برشمرد و گفت: این طرح از دیماه سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و در شهریور ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: برای اجرای این طرح حدود دو کیلومتر خط انتقال گاز احداث و تأسیسات مورد نیاز در ایستگاههای مبدأ و مقصد اجرا شد و در مجموع حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شد.
شهردار علیآبادکتول هدف از اجرای این طرح را مدیریت بهتر مصرف سوخت، ارتقای کیفیت تولید آسفالت و کمک به حفظ هوای پاک عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند در کاهش هزینههای تولید و استمرار فعالیت کارخانه آسفالت نیز مؤثر باشد.
اسفندیاری پور در ادامه از اجرای طرحهای توسعه روشنایی در نقاط مختلف شهر خبر داد و اظهار کرد: تاکنون هزار و ۷۰۰ المان نوری شامل پایه چراغهای دکوراتیو، چراغها و تجهیزات روشنایی در نقاط مختلف علیآبادکتول نصب شده است.
وی با بیان اینکه تأمین روشنایی معابر به طور مستقیم در زمره وظایف شهرداری قرار ندارد، افزود: با این حال توسعه روشنایی با هدف افزایش ضریب ایمنی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری در دستور کار قرار گرفته و رضایت شهروندان، رونق کسبوکارها و کاهش برخی آسیبهای اجتماعی را به دنبال داشته است.
شهردار علیآبادکتول همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر سه خانه فرهنگ در شهر احداث و به بهرهبرداری رسیده و ایجاد زیرساختهای فرهنگی یکی از محورهای مورد توجه مدیریت شهری بوده است.
اسفندیاری پور ادامه داد: یکی از این طرحها خانه فرهنگ مرکزی شهر است و پروژه خانه فرهنگ محله جنگنده نیز با زیربنای حدود ۸۰۰ مترمربع در حال اجراست که میتواند به توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهر کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه شهرسازی گفت: اصلاح ضوابط طرح جامع شهر علیآبادکتول در دستور کار قرار گرفته و موضوعاتی مانند سطح اشغال، تراکم، تعریض معابر، الحاق محدوده و کاربریها در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار علیآبادکتول افزود: این اصلاحات میتواند زمینه ایجاد مشوقهای مناسب در حوزه ساختوساز و رونق بیشتر فعالیتهای عمرانی و ساختمانی شهر را فراهم کند.
اسفندیاری پور همچنین از اقدامات انجامشده برای ساماندهی و تعریض معابر خبر داد و گفت: موضوع تعریض برخی معابر و رفع گلوگاههای ترافیکی شهر با جدیت دنبال میشود و در این زمینه توافقهایی با مالکان برخی املاک انجام شده است.
وی با اشاره به یکی از این توافقها اظهار کرد: در سال گذشته برای تملک و تعریض محدوده مقابل هتل بهار توافقی انجام شد و امسال نیز در خصوص حمام آریا، از بناهای قدیمی شهر، برای تخریب و تعریض با مالک و سازنده توافق لازم صورت گرفته است.
شهردار علیآبادکتول تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش دارد با تداوم اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی، فرهنگی و زیرساختی و با همکاری شورای اسلامی شهر و سایر دستگاههای شهرستان، روند توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را با جدیت دنبال کند.
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