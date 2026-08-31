چهارمی هندبالیست های نوجوان در آسیا/ طلسم ۱۸ ساله با یک گل شکسته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نیمه نهایی یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا به میزبانی اردن در حالی برگزار شد که تیم ایران پیش از این با راهیابی به جمع چهار تیم برتر آسیا جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان را بدست آورده بود.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ امروز بین دو تیم ایران و کره جنوبی برگزار و با پیروزی تیم کره جنوبی به پایان رسید.

ملی‌پوشان نوجوان ایران در حالی برابر کره‌جنوبی پرافتخارترین تیم قاره آسیا در رده سنی نوجوانان قرار گرفتند که این تیم تاکنون هشت بار موفق به کسب مدال در این مسابقات شده است. شاگردان محمدرضا رجبی تا پایان این بازی پایاپای و با تساوی مسابقه را ادامه دادند. در نیمه اول ۱۵ بر ۱۴ برابر کره به پیروزی رسیدند اما در نیمه دوم و در حالیکه هر دو تیم برابر بودند، این تیم کره جنوبی بود که گل برتری را در ثانیه آخر وارد دروازه ایران کرد تا هندبالیست های کشورمان با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ از کسب مدال برنز این رقابت ها باز بمانند.

تیم هندبال نوجوانان ایران در صورت پیروزی در این دیدار، برای دومین بار در تاریخ حضور ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست می آورد. ایران پیش از این تنها یک بار و در سال ۲۰۰۸ عنوان سوم و مدال برنز بازی‌ها را به دست آورده بود و در صورت کسب این جایگاه طلسم هجده ساله کسب مدال هندبال نوجوانان ایران شکسته می شد.

تیم ملی نوجوانان با ۱۹ بازیکن در این دوره از رقابت ها حاضر شده بود. محمدطاها ابراهیم خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حسه‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی بازیکنان تیم ایران را در این رقابت ها تشکیل می دادند. کادر تیم ملی هندبال نوجوانان را نیز، محمدرضا رجبی (سرمربی)، عزیز نوربهبهانی (مربی)، علی رحیمی کازرونی (مربی دروازه بان ها)، حسین رجبی (سرپرست)، رضا سرسنگی (ماساژور) و امیرحسین چوپانی (تدارکات) تیم کشورمان را در این رویداد همراهی کردند.

نتایج دیدارهای تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مرحله مقدماتی به این ترتیب است:

ایران ۲۸ - عربستان ۲۰

ایران ۲۲ – قطر ۲۴

ایران ۲۱ – کویت ۱۸

ایران ۴۵ – سوریه ۳۰

هندبالیست های کشورمان با پایان مرحله مقدماتی، برابر تیم ازبکستان با نتیجه ۳۶ بر ۲۴ پیروز شد و ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی، جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان را هم کسب کرد. در دیدار نیمه نهایی شاگردان رجبی ۲۶ بر ۲۳ برابر تیم بحرین متوقف شده و در نهایت راهی دیدار رده بندی شدند.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران با کسب عنوان چهارم یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را نیز کسب کرده است.