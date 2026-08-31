تأمین مالی ۱۴۰ پروژه از محل مالیات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در استان اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش شفافیت در نظام مالیاتی و فراهم کردن زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح، مؤدیان مالیاتی می‌توانند از میان پروژه‌های دارای اولویت، محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند تا بخشی از درآمدهای مالیاتی در مسیر اجرای طرح‌هایی قرار گیرد که برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای منطقه‌ای پیش‌بینی شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه ۱۴۰ پروژه در استان در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها تعریف شده است، گفت: این پروژه‌ها حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی را دربرمی‌گیرد و تکمیل و اجرای آنها می‌تواند آثار ملموسی در زندگی مردم داشته باشد.

سلطانی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی را یکی از محورهای مورد توجه در این طرح عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش نیز پروژه‌های متعددی برای تأمین مالی پیش‌بینی شده که تکمیل مدارس نیمه‌تمام و توسعه فضاهای آموزشی از جمله آنهاست.

وی تصریح کرد: مشارکت مؤدیان در تأمین مالی این پروژه‌ها، نمونه‌ای از نقش مستقیم پرداخت مالیات در توسعه کشور است و آثار آن به‌ویژه در بخش آموزش، در سال‌های آینده و در مسیر رشد و پیشرفت نسل‌های جدید نمایان خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران تأکید کرد: هر اندازه مؤدیان بتوانند آثار پرداخت مالیات خود را به صورت شفاف و ملموس مشاهده کنند، زمینه برای تقویت فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

سلطانی خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری برای توسعه زیرساخت‌ها افزایش دهد.