به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در ادامه برنامه بازدید از دانشگاه شهید بهشتی، ظهر یکشنبه در دانشکده مهندسی هستهای این دانشگاه حاضر شد و به مقام شش تن از شهدای حوزه علوم هستهای ادای احترام کرد.
استاندار تهران در دفتر یادبود این شهدا متنی به یادگار نوشته و در آن تأکید کرده است که «دانش هستهای این سرزمین با خون پاک شهیدانش بیمه شده است».
در این متن که کپی آن در اختیار خبرگزاریها قرار گرفته، آمده است: تقدیم شش شهید والامقام این دانشکده در جنگ ایران و عراق، گواهی روشن بر پیوند علم، ایمان و ایثار در مسیر اعتلای ایران اسلامی است.
آقای معتمدیان همچنین تداوم راه این کشتهشدگان را «مایه عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی» خوانده است.
بر اساس اعلام استانداری تهران، دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شش تن از استادان و نخبگان خود را از دست داده است.
