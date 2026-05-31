۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

ادای احترام استاندار تهران به شهدای هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی

استاندار تهران در جریان بازدیدی از دانشگاه شهید بهشتی، با حضور در دانشکده مهندسی هسته‌ای، یاد شش تن از استادان و نخبگان این دانشکده را که در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند، گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در ادامه برنامه بازدید از دانشگاه شهید بهشتی، ظهر یکشنبه در دانشکده مهندسی هسته‌ای این دانشگاه حاضر شد و به مقام شش تن از شهدای حوزه علوم هسته‌ای ادای احترام کرد.

استاندار تهران در دفتر یادبود این شهدا متنی به یادگار نوشته و در آن تأکید کرده است که «دانش هسته‌ای این سرزمین با خون پاک شهیدانش بیمه شده است».

در این متن که کپی آن در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته، آمده است: تقدیم شش شهید والامقام این دانشکده در جنگ ایران و عراق، گواهی روشن بر پیوند علم، ایمان و ایثار در مسیر اعتلای ایران اسلامی است.

آقای معتمدیان همچنین تداوم راه این کشته‌شدگان را «مایه عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی» خوانده است.

بر اساس اعلام استانداری تهران، دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شش تن از استادان و نخبگان خود را از دست داده است.

