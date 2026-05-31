یادداشت مهمان_حجت‌الاسلام داوود مهدوی‌زادگان، رئیس پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی: مشترکات زیادی میان اندیشه و عمل قوم بنی اسرائیل و عالم مدرن وجود دارد. قرآن کریم بارز ترین ویژگی بنی اسرائیل را در قتل انبیاء و اولیای الهی اعلام کرده است. بطوری که از آن به مثابه سنتی ناحق یاد می می شود: « کانُوا یکفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یقْتُلُونَ النَّبِیینَ بِغَیرِ الْحَقِّ » ( بقره: 61 ). کینه و نفرت خاصی که این قوم نسبت به مردان و زنان خداجو دارند هیچ قوم دیگری نداشته است.

قرآن کریم می فرماید هر گاه که پیامبری به سوی بنی اسرائیل مبعوث می شد و خلاف خواسته های نفسانی آنها انذار می داد گروهی او را تکذیب می کردند و گروه دیگر او را می کشتند. بدلیل همین سنت پیامبر کشی بود که از بنی اسرائیل به نحو سخت گیرانه ای پیمان گرفته می شد که انبیاء را نکشند: لَقَدْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ رُسُلًا کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَی أَنْفُسُهُمْ فَرِیقًا کَذَّبُوا وَفَرِیقًا یَقْتُلُونَ ( المائدة : 70 )

وقتی عبداللَّه بن عمر فهمید امام حسین (علیه‌السّلام) قصد رفتن به سمت کوفه را دارد، به نزد آن‌حضرت (علیه‌السّلام) آمد تا حضرت‌شان را به اطاعت و فرمان‌برداری از رژیم اموی سفارش کند. امام (علیه‌السّلام) در جواب وی فرمود: « ‌ای پسر عمر! آیا نمی‌دانی که نشانه پستی دنیا در نزد خدا آن است که سر بریده حضرت یحیی (علیه‌السّلام) به انسان آلوده و زشت‌کرداری از آلودگان بنی‌اسرائیل هدیه شد؟! آیا نمی‌دانی که بنی‌اسرائیل تا جایی پیش رفتند که بامدادان میان طلوع فجر تا طلوع خورشید هفتاد پیامبر الهی را به شهادت رساندند و سپس (بدون احساس زشتی و فاجعه این جنایت هولناک) به خرید و فروش پرداختند؛ چنان‌که گویی هیچ فاجعه‌ای به وجود نیاورده‌اند» ( ابن‌نما حلی، جعفر بن محمد، 1406 ق، مثیر الاحزان: 41 )

متاسفانه سنت پیامبر کشی بنی اسرائیل به دست صهیونیست ها در عالم مدرن نهادینه شده است و قدرت های غربی به راهبری دولت مستکبر آمریکا از این سنت حمایت و پشتیبانی می کنند. در یکصد سال اخیر ، عالمان ربانی زیادی در جهان اسلام بودند که در جنبش های اسلامی علیه استبداد و استعمار شرکت کرده اند ولی بدست جریان های سیاسی سکولار کشته شدند. بیشترین این حضور سیاسی آنان مربوط به نهضت امام خمینی ره است.

رژیم سفاک پهلوی با حمایت دولت آمریکا و رژیم صهیونی علمای زیادی را زیر شکنجه به شهادت رساند. هنوز چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که عالم ربانی استاد مرتضی مطهری توسط فرقه ای با تفکرات سکولاریستی به شهادت رسید.

فهرست بلند بالایی از اینگونه ترورهای مدرن علیه مردان و زنان خداجوی ایران در پنجاه سال اخیر می توان ارایه کرد. غم بار ترین و دلسوز ترین این جنایات شهادت رهبر الهی و حکیم فرزانه مان آیت الله العظمی سید علی خامنه ای ره است که توسط قدرتمندترین دولت عالم مدرن آمریکای تروریست به شهادت رسید و همچنان پی گیر ترورهای ناحق دیگر هستند.

عدم واکنش نسبت به چنین جنایات وحشیانه علیه مردان خدا در لایه های فکری عالم مدرن بیانگر سنخیت اندیشه مدرن سکولار با سنت پیامبر کشی بنی اسرائیل است. نگهبانان فکری عالم مدرن علیرغم همه شعار های فریبنده ای چون انسان گرایی و حقوق بشر و تسامح و تساهل و دیگر دوستی برابر کشتار خداپرستان جهان سکوت اختیار می کنند و هرگز حاضر نیستند حتی در حد صدور بیانیه ای کوتاه این سنت ضد دینی و غیر انسانی را محکوم کنند.

با شهادت رهبر ربانی انقلاب اسلامی در نهم اسفند 1404 این پرسش بزرگ را جهانی کرد که چرا عالم مدرن در هر دو ساحت اندیشه و عمل سیاسی، تاب تحمل و سازگاری با عالمان ربانی ادیان وحیانی بویژه دین مبین اسلام را ندارد.