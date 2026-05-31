به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری در جمع خبرنگاران همزمان با ظهر یکشنبه در اداره حج و زیارت سمنان اظهار کرد: همه زائران حج تمتع استان سمنان پس از انجام اعمال خود در منا و عرفات، به هتل‌های خود در مکه مکرمه بازگشته‌اند.

وی افزود: طبق آخرین اخبار رسیده از سرزمین وحی، تمام زائران استان سمنان پس از انجام اعمال در عرفات و منا و رمی جمرات در روز جمعه گذشته، به مکه بازگشته‌اند.

چتری با بیان اینکه حجاج ادامه اعمال خود را در سرزمین وحی دیروز و امروز انجام داده‌اند، ابراز کرد: از مجموع پنج کاروان اعزامی استان سمنان با ظرفیت ۴۷۷ نفر، خوشبختانه همه زائران در سلامت کامل به سر می‌برند و توانسته‌اند اعمال خود را انجام دهند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به اینکه نخستین کاروان استان چهاردهم خردادماه به کشورمان بازخواهد گشت، بیان داشت: نخستین کاروان بازگشت حجاج از سرزمین وحی در تاریخ یازدهم خردادماه اقدام خواهد شد، لیکن با توجه به شرایط مساعد حمل‌ونقل هوایی در کشورمان، هر پنج کاروان استان سمنان از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران وارد کشور می‌شوند.

چتری تصریح کرد: آخرین کاروان استان سمنان نیز ۲۲ خردادماه وارد استان می‌شود و در مجموع و طبق آخرین اطلاعات واصله، در سال جاری شرایط بسیار خوب و مناسبی برای حجاج رقم خورده است.

وی با بیان اینکه با توجه به حجم کم جمعیت حاضر در تمتع امسال، کمترین میزان بیماری ویروسی یا مشکلات دیگر برای حجاج استان رقم خورده است، افزود: تمام زائران کشورمان امسال مدینه قبل بودند و طبیعتاً هیچ زائری برای مدینه بعد نخواهیم داشت.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به اینکه تمهیدات لازم صورت گرفته که اگر خدایی‌ناکرده شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفت، بتوانیم ورود زائران را به صورت زمینی داشته باشیم، افزود: هیچ مشکلی برای بازگشت زائران نداریم.

وی با بیان اینکه همزمان با نزدیکی ایام ماه محرم، نیاز است زائران حسینی که قصد حضور در اربعین را دارند، نسبت به تعیین تکلیف گذرنامه خود اقدام کنند، افزود: زائران اربعین به تاریخ انقضای گذرنامه خود توجه داشته باشند.

چتری با بیان اینکه گذرنامه ضروری‌ترین موضوع در سفر اربعین است، گفت: فراجا اعلام کرده که زائران اربعین می‌بایست گذرنامه‌هایی که کمتر از شش ماه اعتبار دارند را تمدید کنند و همچنین دریافت گذرنامه جدید برای کسانی که هم‌اکنون گذرنامه‌هایشان کمتر از شش ماه مهلت دارد، الزامی است.

وی افزود: طبق اعلام نیروی انتظامی، کسانی که در سال گذشته گذرنامه (اعم از عادی یا زیارتی) دریافت کرده‌اند و بیش از شش ماه اعتبار داشته باشد، نیاز به تمدید ندارند و گذرنامه‌هایشان همچنان معتبر است، در نتیجه برای تمدید گذرنامه می‌توان به دفاتر خدمات پلیس‌ + ۱۰ در سراسر استان سمنان مراجعه کرد.

چتری با اشاره به اینکه در سال گذشته با توجه به جریان جنگ ۱۲ روزه، تعداد ۱۳۴ هزار و ۱۳۴ نفر از استان سمنان عازم سفر اربعین شدند که آماری مشابه سال ۱۴۰۳ بود، افزود: در سال جاری نیز مرز رسمی خروج زائران اربعین حسینی استان، مرز مهران خواهد بود، ولی در صورت تمایل متقاضیان می‌توانند سایر مرزها را برای خروج خود انتخاب کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ابراز داشت: در سال جاری نیز سامانه ثبت‌نام و اعزام طبق سنوات گذشته، سامانه سماح است که در زمان مقرر برای ثبت‌نام بازگشایی و اعلام می‌شود.