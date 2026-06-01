آغاز بازگشت حجاج ایرانی؛ نخستین پرواز از جده به تهران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پرواز بازگشت حجاج جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز، ۱۱ خردادماه، با ۲۳۰ مسافر فرودگاه جده را به مقصد تهران ترک کرد و ان‌شاءالله پس از حدود چهار ساعت پرواز در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به زمین خواهد نشست.

شیرزاد پوش‌پاس، مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج تمتع ۱۴۰۵، با اعلام آغاز پروازهای بازگشت زائران ایرانی گفت: نخستین پرواز امروز بعداز ظهر به مقصد تهران انجام شد و ان‌شاءالله نخستین گروه از حجاج کشورمان تا ساعاتی دیگر وارد ایران خواهند شد.

وی افزود: در نخستین روز عملیات بازگشت (از بعد از ظهر امروز ۱۱ خرداد تا بامداد ۱۲ خرداد)، ۱۰ پرواز برای انتقال زائران برنامه‌ریزی شده که از طریق آن‌ها حجاج ایرانی به ایستگاه‌های پروازی تهران، مشهد، گرگان و شیراز منتقل می‌شوند.

مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج تمتع ادامه داد: روند انتقال زائران ایرانی تا ۲۴ خردادماه ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی حجاج کشورمان تا این تاریخ به میهن اسلامی بازخواهند گشت.

با آغاز پروازهای بازگشت، انتظار خانواده‌های زائران برای دیدار عزیزانشان نیز به پایان نزدیک می‌شود و فرودگاه‌های کشور در روزهای پیش رو میزبان استقبال از کاروان‌هایی خواهند بود که پس از سفری سرشار از معنویت و بندگی، راهی وطن شده‌اند.

به زائران نیز توصیه شده است در زمان عزیمت به فرودگاه‌های عربستان، دستورالعمل‌های مربوط به بار و مقررات پروازی را با دقت رعایت کنند تا روند بازگشت آنان با سهولت بیشتری انجام شود.