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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۸

سرم‌تراپی در سرماخوردگی جایگاه علمی ندارد

سرم‌تراپی در سرماخوردگی جایگاه علمی ندارد

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سرم‌تراپی در بسیاری از بیماری‌های شایع سرپایی فاقد اندیکاسیون علمی است و باید تجویز غیرمنطقی کاهش یابد.

محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مصرف بالای سرم در نظام سلامت کشور اظهار کرد: سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون واحد سرم در ایران مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن در حوزه سرپایی است و بر اساس برخی برآوردها، بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد این مصرف غیرضروری محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این حجم مصرف می‌تواند در شرایطی مانند افزایش نیازهای درمانی و فصل گرما و گرمازدگی کشور را با چالش مواجه کند، افزود: اگر مصرف غیرضروری سرم کاهش پیدا نکند، تأمین نیاز بیماران بستری و موارد ضروری با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

سرم‌تراپی در سرماخوردگی و بیماری‌های خفیف جایگاه علمی ندارد

رئیس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: در بسیاری از بیماری‌های شایع سرپایی مانند سرماخوردگی‌های ویروسی، عفونت‌های خفیف، مسمومیت‌های غیرشدید، سردرد و خستگی، سرم‌تراپی جایگاه درمانی ندارد و در هیچ‌یک از منابع معتبر علمی برای این موارد توصیه نشده است.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکل ناشی از اصرار بیماران بر دریافت سرم و همچنین فشارهای غیرعلمی در محیط‌های درمانی است که می‌تواند برخی پزشکان را ناچار به تجویز غیرضروری کند.

محمد رئیس‌زاده تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند همکاری چندجانبه است؛ از یک سو جامعه پزشکی باید بر اساس گایدلاین‌های علمی از تجویز غیرمنطقی سرم خودداری کند و از سوی دیگر مردم باید بدانند که سرم‌تراپی در بسیاری از بیماری‌های سرپایی ضرورتی ندارد.

وی همچنین نقش بیمه‌ها را مهم دانست و گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید با تشدید نظارت و اعمال استانداردهای علمی، با مراکز و درمانگاه‌هایی که مصرف غیرضروری سرم دارند برخورد کنند تا منابع نظام سلامت به شکل بهینه استفاده شود.

کد مطلب 6846020
محدثه رمضانعلی

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