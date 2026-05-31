۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

تشدید طرح‌های بهداشتی و عمرانی با تمرکز بر محلات کم‌برخوردار

گلپایگان_شهردار گلپایگان از تشدید اقدامات بهداشتی، خدماتی و عمرانی در آستانه فصل گرما خبر داد و گفت: پاکسازی و گندزدایی باکس‌های زباله، لایروبی کانال‌ها و بهسازی مبلمان شهری در حال اجراست.

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی از محلات مختلف شهر و بررسی روند فعالیت نیروهای خدمات شهری اظهار کرد: مدیریت شهری با هدف ارتقای بهداشت عمومی، بهبود سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان، اجرای گسترده اقدامات خدماتی و بهداشتی را در دستور کار قرار داده و این روند به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به اجرای عملیات شست‌وشو، گندزدایی و پاکسازی باکس‌های زباله در نقاط مختلف شهر تصریح کرد: این اقدامات در آستانه فصل گرما با جدیت بیشتری در حال انجام است تا از بروز آلودگی‌های محیطی، انتشار بوی نامطبوع و مشکلات بهداشتی جلوگیری شود.
شهردار گلپایگان همچنین از تداوم شست‌وشو و رنگ‌آمیزی باکس‌های زباله، جداول و مبلمان شهری خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف بهسازی سیما و منظر شهری و توجه بیشتر به نیازهای محلات کم‌برخوردار در حال اجراست.
مهاجری، لایروبی کانال‌ها، جوی‌ها و مسیرهای دفع آب‌های سطحی را از دیگر برنامه‌های مستمر شهرداری برشمرد و گفت: این اقدامات به‌منظور جلوگیری از انسداد مسیرها، حفظ بهداشت محیط و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، به‌صورت مداوم در حال اجراست.
شهردار گلپایگان با قدردانی از تلاش‌های مستمر نیروهای خدماتی شهرداری، خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی، شناسایی نواقص و پیگیری مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با جدیت در حال انجام است.
کد مطلب 6846066

