به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر عصر یکشنبه بر ضرورت توجه به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبردی شورای فضای مجازی در استان تأکید کرد و از نهادینه‌سازی ساختار این شورا بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور خبر داد.

وی با اشاره به تأثیرات چندگانه فضای مجازی بر ابعاد مختلف زندگی جامعه بشری از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روابط بین‌الملل، گفت: ضرورت توجه به ساختار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبردی شورای فضای مجازی در استان، امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: متناسب با دستورالعمل‌هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی کشور ابلاغ می‌شود، وظایف و اختیارات را با تشکیل کمیته‌های ذیل شورا در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفکیک و وارد مرحله اجرا کرد.

وی به حساسیت شرایط کنونی و تأثیرات عمیق فضای مجازی بر رفتار، فرهنگ و اقدامات عمومی و اجتماعی و بر لزوم تلاش برای توانمندسازی، تقویت و مصونیت‌سازی جامعه در برابر آسیب‌های این فضا ، تأکید است.

محمدی، پایداری و تقویت شبکه‌های ارتباطی، اطلاعاتی و فناوری، شبکه‌های مالی و پایگاه‌های داده حوزه سایبری را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و بیان کرد: باید تلاش کنیم ضمن رفع ضعف‌های موجود، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم را در خصوص استفاده صحیح از فضای مجازی در جامعه ایجاد کنیم.

وی گفت: این ابزار می‌تواند در تولید علم و مسائل فرهنگی به کار گرفته شود، اما آسیب‌ها و تهدیدهای جدی نیز دارد، بنابراین باید سطح آگاهی مردم را ارتقاء دهیم تا بتوانند از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از مسئولان خواست تا نقش فضای مجازی در ارتقاء توسعه و خدمات‌رسانی به مردم و تأثیرات احتمالی آن بر تخریب باورها و فرهنگ‌ها را به خوبی تبیین و سیاست‌گذاری کنند.

وی از مراکز علمی، دانشگاهی و دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست تا وظایف و ماموریت‌های خود را در این حوزه به زودی مشخص و بر اساس سیاست‌های تدوین شده عمل نمایند.