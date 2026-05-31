به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی این معاونت، در این نشست با تأکید بر ضرورت ارائه گزارشهای عملیاتی و مسئلهمحور از سوی دستگاهها گفت: گزارشهای دستگاههای اجرایی باید ناظر بر تکالیف مشخصشده در آییننامه باشد و علاوه بر تشریح اقدامات انجامشده، چالشها و موانع اجرایی نیز بهصورت دقیق و شفاف در آن منعکس شود.
وی با اشاره به گذشت چند ماه از ابلاغ این آییننامه اظهار داشت: اجرای دقیق مفاد آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده نیازمند پیگیری مستمر، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تدوین برنامههای اجرایی مشخص است و لازم است نتایج اقدامات انجامشده بهطور منظم در اختیار دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده قرار گیرد.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه بخشی از تکالیف این آییننامه برعهده دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و بخشی دیگر برعهده دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: دبیرخانه ستاد آمادگی دارد مسائل و موانع فرابخشی دستگاهها را پیگیری کرده و از طریق هماهنگیهای لازم، زمینه تسهیل اجرای تکالیف قانونی را فراهم کند.
ابوالقاسمی همچنین با اشاره به محورهای اجرایی این آییننامه خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات مشاوره، تسهیل دسترسی خانوادهها به مراکز مشاوره، اعتباربخشی و رتبهبندی مراکز، ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم و پیگیری سازوکارهای مرتبط با بیمه خدمات مشاوره از جمله موضوعات مهمی است که باید با همراهی مستمر دستگاههای مسئول دنبال شود.
وی در ادامه بر ضرورت اجرای دقیق ضوابط مربوط به صدور مجوز مراکز مشاوره، تشکیل کمیتههای رسیدگی به تخلفات و ساماندهی مراکز فعال تأکید کرد و ابراز داشت: تحقق اهداف این آییننامه در گرو آن است که همه دستگاههای متولی، اقدامات جدید و مشخص خود را در چارچوب تکالیف تعیینشده ارائه کرده و در مسیر رفع چالشهای موجود همکاری مؤثر داشته باشند.
دبیر ستاد ملی زن و خانواده همچنین بر تشکیل کارگروههای تخصصی، تدوین برنامه زمانبندی اجرای تکالیف و استمرار جلسات هماهنگی تأکید و بیان کرد: اجرای مؤثر این آییننامه مستلزم آن است که دستگاههای مسئول با رویکردی دقیق، منسجم و پاسخگو، روند اجرای مأموریتهای خود را دنبال کنند.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر نیز گزارشی از اقدامات، برنامهها و چالشهای موجود در مسیر اجرای آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده ارائه کردند.
