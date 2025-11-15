بهزیستی و وزارت ورزش مرجع صدور مجوز مراکز مشاوره معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تخصصی اجرایی‌سازی آئین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره موضوع بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و به ریاست مدیرکل امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد.

الهام ساوالان‌پور در این جلسه، با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۸۰ در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ از سوی هیئت وزیران گفت: با ابلاغ این آئین‌نامه، فرایند اجرایی آن آغاز شده و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف و همچنین برای دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در نظر گرفته شده است و این نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی اجرایی‌سازی این آئین‌نامه ناظر بر تکالیفی است که بر دبیرخانه ستاد مترتب شده است.

وی با بیان اینکه بررسی اجرای آئین‌نامه از ماده ۲ آغاز شده است، اظهار داشت: بر اساس این ماده، فرایند اعتباربخشی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده بر پایه ارزیابی میزان انطباق عملکرد آنها با نشانگرها و مؤلفه‌های مندرج در پیوست آئین‌نامه انجام می‌شود.

مدیرکل امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به تعیین چهار شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد مراکز شامل کیفیت خدمات، رضایتمندی مراجعان، فضای فیزیکی و تجهیزات، و رازداری و رعایت مقررات حرفه‌ای، تصریح کرد: مولفه‌ها و نشانگرهای هر شاخص مشخص شده، اما موضوع وزن‌دهی به شاخص‌ها هنوز نهایی نشده و لازم است با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط به اجماع برسیم تا استاندارد واحدی برای اجرا در سطح ملی تدوین شود.

ساوالان‌پور ادامه داد: در آئین‌نامه، دو دستگاه اصلی مرجع صدور مجوز برای مراکز مشاوره یعنی سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌اند و شاخص‌های تدوین‌شده نیز بر اساس همکاری این دو دستگاه شکل گرفته است.

وی هدف از این نشست را تبادل نظر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای نهایی‌سازی وزن شاخص‌ها و مولفه‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: امید است در پایان نشست، جمع‌بندی لازم برای ابلاغ نهایی وزن شاخص‌ها از سوی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده حاصل شود.