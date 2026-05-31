اصابت پهپاد حزب الله به پایگاه نظامیان اسرائیلی در بیت هلل+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه‌های عبری از اصابت یک پهپاد ارسال شده از لبنان به پایگاه نظامیان اسرائیلی در نزدیکی بیت هلل خبر داد.

رسانه‌های عبری از زخمی شدن دستکم شش صهیونیست در شهرک اشغالی بیت هیلل خبر دادند که حال سه تن از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

منابع صهیونیستی از حضور بالگردهایی برای انتقال مجروحان خبر دادند. این منابع از پرواز بالگردهای ارتش صهیونیستی به منظور جابه جایی کشته ها و زخمی‌های خود در نزدیکی بیت هیلل خبر دادند.

همزمان منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر در اصبع الجلیل و نیز کریات شمونه از بیم حمله پهپادی خبر داده و اعلام کردند که آژیر خطر درصفد و حومه آن نیز به صدا درآمده است.

همزمان منابع خبری از موج سنگین حمله موشکی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.