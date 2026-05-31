حملات جدید حزب الله لبنان علیه نظامیان صهیونیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از حملات موشکی به زیرساخت‌های نظامی ارتش در شهرک صهیونیستی نهاریا در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

حزب الله لبنان همچنین در بیانیه‌ای دیگر از حمله به تجمع نظامیان ارتش صهیونیستی در فرودگاه بالگردهای این رژیم در شهرک شلومی خبر داد. این حمله با استفاده از پهپادهای انتحاری صورت گرفت.

در بیانیه دیگری از سوی حزب الله آمده است که این حزب تجمع نظامیان صهیونیستی در شهرک البیاضه را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.

یکی دیگر از بیانیه‌های حزب الله از حمله به زیرساخت‌های ارتش صهیونیستی در منطقه کریوت واقع در شمال شهر اشغالی حیفا با موشک حزب الله لبنان خبر داد.

در همین رابطه جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد آژیرهای هشدار در زرعیت در الجلیل غربی در پی احتمال نفوذ پهپاد از لبنان فعال شده است.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد موشک‌هایی که به سوی نهاریا و عکا شلیک شده بودند، رهگیری شدند و شماری از آن‌ها در مناطق باز فرود آمدند. با این وجود روزنامه یسرائیل هیوم از سقوط یک پهپاد در منطقه‌ای باز در عکا واقع در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در کریات ‌شمونا و اطراف آن در الجلیل علیا در پی شلیک موشک از لبنان خبر داد. منابع عبری از شلیک موشک‌های سنگین حزب ‌الله لبنان به سوی منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد حزب‌ الله لبنان حدود ۱۰ موشک به سوی کریات ‌شمونا، المطله و چند شهرک دیگر در الجلیل علیا شلیک کرده است.

این رسانه عبری افزود آژیرهای هشدار طی یک ساعت گذشته به ‌طور پیوسته در الجلیل علیا به صدا درآمده‌اند.