به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی توسعه تحرکات نظامی ارتش این رژیم در لبنان شد.

وی ادعاکرد: به ارتش اسرائیل دستور دادم که دامنه عملیات نظامی در لبنان را گسترش دهد.

نتانیاهو مدعی شد: دستورات من درحال حاضر تعمیق عملیات مان و سیطره بر مناطق تحت کنترل حزب الله لبنان است.

وی ادعا کرد: اشغال الشقیف مرحله اضافی در سیاست ماست. ما در همه جبهه های سوریه، غزه و لبنان اقدام می کنیم و مناطق حائل ایجاد می کنیم.

نتانیاهو مدعی شد: عملیات ما زمان بر است اما ما امنیت کامل را برای ساکنان شمال تامین می کنیم همانطور که برای ساکنان جنوب تامین کردیم.

این مواضع جدید نتانیاهو در حالی است که حزب الله لبنان ضربه های مهلکی به نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان وارد کرده است.

حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و حملات آن به روستاهای جنوب لبنان، مجاهدان مقاومت اسلامی در ساعت 23 شب گذشته به وقت بیروت یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اسرائیل را در شهرک البیاضه با موشک هدایت شونده مورد اصابت مستقیم قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که محل تجمع خودروهای نظامی دشمن اسرائیلی را در شهرک البیاضه طی شب گذشته و صبح امروز هدف رگبار موشک قرار داده است.

در همین حال منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که به دنبال رصد شلیک موشک از لبنان، آژیرهای خطر در خلیج حیفا، عکا و حومه آن به صدا درآمد. همچنین نزدیک شدن یک پهپاد به منطقه زرعیت در الجلیل غربی موجب شد آژیر خطر در این منطقه به صدا درآید.

منابع عبری گزارش دادند از صبح امروز تاکنون بیش از ۶۰ موشک طی چندین مرحله از لبنان به سوی مناطق مختلف شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است. بر اساس گزارش «حدشوت اسرائیل»، این موشک‌ها مناطق حیفا، عکا، الکریوت، نهاریا و اصبع الجلیل را هدف قرار داده‌اند.