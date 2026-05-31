انبار نگهداری غیرمجاز ۶۸۵ کیسه آرد قاچاق در آبیک پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی گفت: در جریان گشت مشترک و بازرسی انبارها، از یک انبار غیرمجاز ۶۸۵ کیسه آرد یارانه ای به وزن ۲۷ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کشف و با دستور رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آبیک جهت سیر مراحل قانونی توقیف و انبار پلمب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: متصدی واحد با دپوی آرد یارانه‌ای و ترکیب آرد دولتی با سبوس و کربنات کلسیم اقدام به تولید خوراک دام جهت عرضه در بازار می‌ کرد.

رزاقی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با تمام توان و استفاده از اختیارات ویژه با پدیده شوم قاچاق، احتکار، عرضه خارج از شبکه و هرگونه اقدامات سودجویانه که موجب اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و تضییع حقوق شهروندان شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.