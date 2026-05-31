به گزارش خبرنگار مهر، سعید نادری، بعد از ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران از رتبه اول تولید شیر و رتبه دوم تولید گوشت قرمز و جوجه ماهی در استان تهران خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری ۴۳۰ مورد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی انجام شده است.

نادری با اشاره به جایگاه ممتاز این شهرستان در تولیدات دامی و صنایع تبدیلی اظهار کرد: شهرستان ری در تولید شیر رتبه اول و در تولید گوشت قرمز و جوجه ماهی رتبه دوم استان تهران را داراست. همچنین با صدور مجوز ۷۳ هزار تن ظرفیت صنایع تبدیلی در سال گذشته، تلاش کردیم زنجیره تولید را در این منطقه تکمیل کنیم.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی در توسعه گلخانه‌ها نسبت به شهرستان‌های همجوار، افزود: شرایط اقلیمی و نزدیکی به بازار مصرف و فرودگاه، ظرفیت ممتازی برای ری ایجاد کرده است که می‌تواند علاوه بر تولید سالم، تهدید ورود فاضلاب به اراضی کشاورزی را نیز مدیریت کند.

نادری با تأکید بر اقدامات ستاد تنظیم بازار در دو سال اخیر گفت: علیرغم تمامی فشارهای اقتصادی، در تأمین کالاهای اساسی نظیر مرغ، برنج و روغن با کمبودی مواجه نشدیم و توانستیم شاخص‌های عملکردی برتر را در استان کسب کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ری در ادامه به روند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۰ مورد تخریب انجام شده و در مجموع حدود ۵۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۳۰۰ مورد تخریب در این حوزه انجام شد و امسال نیز تا کنون ۱۲۰۰ مورد دیگر در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن عملیاتی شده است.

نادری با بیان اینکه اراضی کشاورزی این شهرستان باید برای تأمین نان نسل آینده حفظ شوند، خاطرنشان کرد: صیانت از این اراضی با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با پشتیبانی مراجع قضایی، فرمانداری و نیروی انتظامی در حال انجام است. متأسفانه برخی افراد از شرایط بحرانی و جنگی برای تغییر کاربری و تجاوز به اراضی سوءاستفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به انجام عملیات صیانتی در بخش‌های خاوران، قلعه‌نو و فشافویه، بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با حفظ کاربری اراضی تأکید کرد و گفت: قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ‌کس جرأت تعرض به اراضی کشاورزی را نداشته باشد. مشکلاتی مانند قانون ارث که موجب خرد شدن مداوم اراضی می‌شود و همچنین وجود بخش عمده‌ای از اراضی وقفی، از جمله چالش‌های بنیادین در این حوزه است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ری در پایان یادآور شد: در برخی موارد، برخورد نخست با متخلفان از طریق تخریب انجام می‌شود، اما در مواردی نیز ابتدا باید شکایت و طرح دعوا در دادگاه صورت گیرد. صیانت از اراضی کشاورزی با جدیت ادامه دارد و این اداره مصمم است از هرگونه تعرض به زمین‌های کشاورزی جلوگیری کند.