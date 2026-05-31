موسی خنافره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های شهرداری اهواز در ایام دهه ولایت، اظهار کرد: چهار جشن یک کیلومتری غدیر نیز در اهواز در برگزار می‌شود و مقدمات و تجهیزات این برنامه‌ها از جمله برپایی نصب بنر و سایر ملزومات اجرایی در چهار نقطه کوی انقلاب، فاز پنج پادادشهر بلوار طلائیه، گلستان بلوار فروردین و بلوار آیت‌الله بهبهانی فراهم شده است.

وی افزود: در کوی انقلاب ایستگاه‌های خدمت‌رسانی به مدت ۶ روز فعال هستند و در سایر نقاط نیز برنامه‌ها تا ۱۴ خرداد، همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دارد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز تصریح کرد: آذین‌بندی بیش از دو هزار نقطه در اهواز، راه‌اندازی شهربازی مقاومت، چاپ بیش از یک هزار و ۵۰۰ کتیبه، پرچم عرضی و تیر برقی و اجرای پویش «سده بیعت و بعثت» از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده شهرداری اهواز در این ایام است.

خنافره ادامه داد: برای سازمان‌های تابعه شهرداری نیز برنامه‌های متفاوتی پیش‌بینی و مقرر شده است سازمان‌های مناطق، بخشی از این برنامه‌ها را اجرا کنند.

وی از برپایی ایستگاه‌های صلواتی ویژه کارکنان شهرداری در میدان راه‌آهن خبر داد و گفت: با حضور هشت منطقه و ۱۶ سازمان زیرمجموعه شهرداری اهواز، موکب متمرکز کارکنان شهرداری نیز در این محل برپا شده است.