به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی اجرای برنامه شهر قرآنی با حضور موسی خنافره سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز، کریم منصوری قاری بینالمللی قرآن کریم و حجتالاسلام والمسلمین حردانیان رئیس دارالقرآن کریم ادارهکل تبلیغات اسلامی خوزستان در محل معاونت فرهنگی شهرداری اهواز برگزار شد.
موسی خنافره با اشاره به جمعبندیهای انجامشده در این نشست اظهار کرد: در این جلسه زمانبندی، مکان اجرا و جزئیات برنامه شهر قرآنی به طور کامل نهایی و مقرر شد این رویداد فرهنگی در قالب ۱۰ شب در سطح شهر اهواز برگزار شود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۶ شب از این رویداد در مساجد و چهار شب در پارکها و بوستانهای سطح شهر برگزار خواهد شد تا امکان بهرهمندی اقشار مختلف مردم از این برنامه معنوی فراهم شود.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز توضیح داد: در برنامههایی که در بوستانها اجرا میشود، علاوه بر محفل اصلی قرآنی، بخشهای جانبی همچون غرفه کودک، مشاوره فرهنگی، اجرای تئاتر و برگزاری مسابقات پیشبینی شده است تا خانوادهها بتوانند در فضایی متنوع، جذاب و در عین حال معنوی حضور پیدا کنند.
خنافره تأکید کرد: هدف از اجرای برنامه شهر قرآنی، گسترش انس عمومی با قرآن کریم، تقویت هویت دینی و ایجاد فضایی سالم و خانوادهمحور در ایام ماه مبارک رمضان در سطح شهر اهواز است.
