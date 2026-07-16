  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

کشف بیش از ۴۰ میلیارد ارز قاچاق در تایباد

کشف بیش از ۴۰ میلیارد ارز قاچاق در تایباد

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از کشف بیش از ۴۰ میلیارد ارز قاچاق با هوشیاری مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبرداد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی گروهان هفده شهریور موفق شدند، طی هفته اخیر مقدار قابل توجهی پول نقد قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان حین کنترل خودروهای سواری و مسافری در لاین خروج از کشور در بازرسی از مسافرین موفق شدند، مبلغ ۴۰ میلیارد و ۵۸۳ میلیون ریال را از ۱۶ نفر متهم افغان کشف نمایند، که ضمن توقیف یک دستگاه خودرو سواری، متهمین و ارز مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد برای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق عزم جدی دارند و به منظور برخورد قاطع با هرگونه ناامنی، اقدامات گسترده ای انجام داده و بر نوار مرزی به طور کامل اشرافیت دارند.

کد مطلب 6890003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها