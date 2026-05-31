۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹

سخنگوی وزارت امور خارجه:

حمله پلیس هلند به همسر باردار مرد فلسطینی، نقض فاحش حقوق بشر است

بقائی با انتشار کلیپ منتشره توسط شبکه تلوزیونی الجزیره که درآن یک مامور پلیس هلند همسر باردار یک مرد فلسطینی را با خشونت به زمین پرت کرده؛نوشت: «این رفتار به شدت وحشیانه و غیرقابل توجیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار کلیپ منتشره توسط شبکه تلوزیونی الجزیره که در آن یک مامور پلیس هلند همسر باردار یک مرد فلسطینی را با خشونت به زمین پرت کرده و او را روی زمین می‌کشاند، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «این رفتار به شدت وحشیانه و غیرقابل توجیه است. هیچ عذری برای حمله خشونت‌آمیز پلیس به یک زن باردار وجود ندارد، تنها به این دلیل که او می‌خواست کنار همسر فلسطینی بازداشت‌شده‌اش بماند.

وی افزود: مقامات هلند باید این نقض آشکار حقوق بشر را پیگیری و متخلفان را پاسخگو کنند. چنین خشونت‌هایی نشانه سوگیری و تبعیض نظام‌مند در ساختار پلیس این کشور است.»

