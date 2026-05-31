هشدار آلمان نسبت به ادامه حملات اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی عمیق خود درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خواستار توقف عملیات نظامی از سوی طرف‌های درگیر شد.

وی افزود: طرف‌های درگیر برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع فورا عملیات نظامی را متوقف کرده و به توافق آتش‌بس بازگردند.

حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و مناطق مختلف جنوب لبنان آماج شدیدترین حملات قرار می گیرند.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا دستور تشدید حملات به جنوب لبنان را صادر کرده است.

