به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در نشست هماهنگی بزرگداشت دهه امامت و ولایت ضمن تبریک فرارسیدن این دهه و عید سعید قربان تا عید بزرگ غدیر خم، بر ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، انسجام اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای واقعه غدیر در تاریخ اسلام اظهار کرد: غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشور وحدت، عدالت، ولایت‌پذیری و استمرار مسیر هدایت اسلامی است و باید از این فرصت ارزشمند برای ترویج معارف اهل بیت (ع)، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش نشاط معنوی در جامعه بهره‌برداری شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر همچنین بر لزوم مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مراکز فرهنگی، هیئات مذهبی و تشکل‌های مردمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه امامت و ولایت تأکید کرد و افزود: برنامه‌های این دهه باید با رویکرد مردمی، خلاقانه و متناسب با نیازهای نسل جوان طراحی و اجرا شود تا پیام غدیر به شکلی اثرگذار به اقشار مختلف جامعه منتقل گردد.

اهمیت جهاد تبیین در حوزه معارف غدیر

در ادامه این نشست، دبیر ستاد استانی بنیاد غدیر ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دهه امامت و ولایت، از همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم و برنامه‌های فرهنگی تقدیر کرد و گفت: ترویج فرهنگ غدیر و معارف علوی نیازمند عزم جمعی و هم‌افزایی تمامی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است و بنیاد غدیر آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای برنامه‌های فاخر و اثرگذار را فراهم کند.

وی بر اهمیت جهاد تبیین در حوزه معارف غدیر تأکید کرد و افزود: بزرگداشت عید غدیر باید به فرصتی برای معرفی ابعاد شخصیتی و مدیریتی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، ترویج سبک زندگی علوی و تقویت ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه تبدیل شود.

در این نشست ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های دستگاه متبوع خود پرداختند و بر ضرورت هماهنگی و انسجام بیشتر برای اجرای مطلوب برنامه‌های دهه امامت و ولایت تأکید کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، برگزاری جشن‌های مردمی در سطح شهرها و روستاها، فضاسازی محیطی و آذین‌بندی معابر عمومی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی، تجلیل از سادات، حمایت از برنامه‌های مردمی و محله‌محور، برگزاری نشست‌های تبیینی و معرفتی، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مرتبط با فرهنگ غدیر و همچنین اجرای برنامه‌های ویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، سازمان‌های مردم‌نهاد، هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی، زمینه آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با پیام‌های انسان‌ساز و وحدت‌آفرین واقعه غدیر فراهم شود.

در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی، همکاری مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه امامت و ولایت تأکید شد و حاضران آمادگی خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در سطح استان اعلام کردند.