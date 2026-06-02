۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۹

غدیر منشور وحدت است؛ تبیین حقیقت امامت در دهه ولایت

ساری - رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران از غدیر به عنوان منشور وحدت و فرهنگ ناب علوی یاد کرد.

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت عید غدیر خم، ضمن تبریک این عید بزرگ، غدیر را نه یک واقعه تاریخی، بلکه منشور وحدت، بصیرت، عدالت‌خواهی و ادامه راه نبوت در سایه ولایت دانست.

وی بر ضرورت تمسک جامعه امروز به فرهنگ ناب علوی، تلاش برای جوانی جمعیت، توجه مسئولان به مشکلات مردم، و نقش کلیدی هیئات مذهبی در جهاد فرهنگی تأکید کرد.

وی عید سعید غدیر خم، این روز بزرگ را عید کمال دین و تجلی ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام دانست و بر لزوم زنده‌نگهداشتن فرهنگ غدیر در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه منشور وحدت، بصیرت، عدالت‌خواهی و ادامه راه نبوت در سایه ولایت است.

وی افزود: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمسک به فرهنگ ناب علوی، تقویت روحیه همدلی، خدمت‌رسانی و پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی است که همان فرهنگ غدیر محسوب می‌شود.

باقری با اشاره به فرازهایی از آیه شریفه «اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...» تأکید کرد: غدیر یعنی پیوند با ولایت. این ولایت برای جاری ماندن، نیاز به سرباز و نسلی دارد که پرچم اسلام را بلند نگه دارد.

وی گفت: امروز دشمن می‌خواهد جامعه ما را پیر و بی‌رمق کند، بنابراین باید در این عید بزرگ عهد ببندیم که نگذاریم صدای خنده کودکان در خانه‌ها خاموش شود و فرهنگ غدیر را به معنای نشاط، امید به آینده و جوانی جمعیت نهادینه کنیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران خطاب به مسئولان تصریح کرد: مسئولان، فرهنگ غدیری را در جامعه ساری و جاری کرده، حرف مردم عزیز و مجاهد را بشنوند و در رفع مشکلات اقتصادی و رفاهی جامعه از هیچ کوششی دریغ نکنند.

تبیین حقیقت امامت در دهه ولایت

وی با قدردانی از نقش هیئات مذهبی به عنوان پرچمداران جهاد فرهنگی و مردمی، گفت: هیئات مذهبی نقش مهمی در ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، زنده نگه داشتن پیام غدیر و ایفای نقش در اجرای فرهنگ غدیری دارند و دهه ولایت فرصتی ارزشمند برای تبیین حقیقت امامت و گسترش معنویت در جامعه است.

باقری در پایان ضمن تبریک این ایام خجسته، از تلاش‌های مخلصانه خادمان، پیرغلامان، مادحین، جوانان انقلابی، فعالان هیئات مذهبی، موکب‌داران و امت ولایتمدار علویان در استان مازندران و پهنه شمال کشور قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به اسلام و اهل‌بیت (ع) مسئلت داشت.

کد مطلب 6847547

