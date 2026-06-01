رزمنده هشت سال دفاع مقدس: در برابر دشمن نباید کوتاه آمد

حسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: بنابر روایات و آیات قرآن کریم، خداوند همواره به مردم دستور داده که شما با هم باشید، وحدت داشته باشید و در مقابل دشمن ایستادگی کنید تا از سوی خدا هم یاری شود.
وی افزود: اینروزها دنیای استکبار با تمام امکانات و تجهیزات خود در مقابل دنیای اسلام قرار گرفته اما خداوند متعال در حقیقت یار و یاور دنیای اسلام خواهد بود.
رزمنده هشتسال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در دوران جنگ هشتساله در عملیاتهایی که حضور داشتیم معمولا به خاطر کمبود امکانات شبها عملیات انجام میدادیم و در عملیات بیت المقدس پنج هزار کیلومتر مربع خاک ما آزاد شد و بیش از پانزده هزار اسیر گرفتیم که صدام تاکتیک عقبنشینی صادر کرده بود.
وی بیان کرد: امروزه در این جنگ رمضان بارها مشاهده کردیم که ترامپ پس از اعلام دستور یک فرصت برای حمله، مجدد عقبنشینی میکند که چندین بار این کار را کرده، ملت ایران بدانند خدای آزادسازی خرمشهر امروز هم وجود دارد که به مردم کمک خواهد کرد.
زارعی با بیان اینکه با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم، ادامه داد: جنگ ترکیبی شامل اقدامات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی دشمن برای فروپاشی یک نظام یا کشور است که در چند محور صورت میگیرد.
رزمنده دوران دفاع مقدس اضافه کرد: یکی از محورهای مورد استفاده در جنگ ترکیبی، جنگ روانی است که دشمن به دروغپراکنی و تاثیرگذاری بر ذهن افراد از طریق مطالب و محتوای کذب میپردازد که در جنگ هشت ساله نیز این نوع اقدامات همچون اینروزها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: فتح خرمشهر، فتح ارزشها بود، دشمنی که آمده بود یک هفته تهران را بگیرد سی و چهار روز پشت دروازه خرمشهر قرار گرفته بود گرچه در ابتدا خرمشهر سقوط کرد اما سپس آزاد شد.
زارعی یادآور شد: رهبر شهید فرمودند خرمشهرها در پیش است بنابراین باید در مقابل این دشمن ایستادگی کرد و در مقابل دشمن نباید کوتاه آمد.
